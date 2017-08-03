Крайние меры: в Киеве активисты заблокировали шоссе

Жители Киева, протестующие из-за отсутствия электричества в своих домах, перекрыли участок Харьковского шоссе. Об этом сообщает 112.ua.

По данным «Украинской правды», перекрыт участок шоссе от Дарницкой площади до Института химии. Там не ходят маршрутки, заблокирована работа несколько трамваев и автобусов. На участке сейчас работает полиция.

На протест вышли жильцы восьми домов жилых комплексов «Стародарницкий», «Новая волна», «Семейный уют» и «Флагман, которым 31 июля отключили электричество. Люди требуют от городских властей принять незамедлительные меры для восстановления электроснабжения, а также «посодействовать разрешению конфликтной ситуации, связанной с особенностями энергообеспечения домов, включая незавершенные строительства».