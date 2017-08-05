Деньги на ветер: как новый сверхскоростной американский военный вертолёт не прошёл испытания

Американский высокоскоростной вертолёт-разведчик S-97 Raider компании Sikorsky Aircraft в ходе очередных испытаний совершил жёсткую посадку. Разработка геликоптера пятого поколения ведётся в США с 2008 года. На создание машины уже затрачено $200 млн. Однако сроки сдачи S-97 всё время сдвигаются и, когда он будет запущен в производство, неизвестно. RT выяснял, оправдает ли затраты новый американский вертолёт и какова судьба других дорогостоящих авиационных проектов США.



Во время испытательного полёта на аэродроме в штате Флорида многоцелевой скоростной вертолёт-разведчик S-97 Raider компании Sikorsky Aircraft начал резко терять высоту и совершил жёсткую посадку. В момент аварии шасси вертолёта было убрано.



Лётчики, управлявшие машиной, не пострадали. О повреждениях вертолёта и причинах произошедшего сведений нет. По факту инцидента проводится расследование.



Ограничились прототипом



Работы над созданием скоростного вертолёта ведутся в США с 2008 года. Тогда в воздух впервые поднялся экспериментальный вертолёт Sikorsky X2 американской компании Sikorsky Aircraft. В 2011 году прототип отправился в последний 23-й полёт, в котором был установлен неофициальный мировой рекорд среди винтокрылой техники — машина разогналась до 460 км/ч. После этого программу закрыли, а все наработки американские авиаконструкторы решили использовать при создании скоростного вертолёта-разведчика S-97 Raider.



Предполагалось, что новая машина заменит устаревший вертолёт вооружённых сил США OH-58 KiowaScout и станет основой программы по созданию перспективных многоцелевых вертолётов следующего поколения FutureVerticalLift.



На начальных этапах разработки представители компании Sikorsky Aircraft заявляли, что S-97 с двумя пилотами и шестью пассажирами на борту сможет развивать крейсерскую скорость в 426 км/ч, а максимальная дальность полёта машины составит 1300 км.



К сборке прототипа компания приступила в 2012 году и планировала полностью закончить работы в середине 2013-го. Лётные испытания были намечены на 2014 год.



Однако первый полёт прототипа американского высокоскоростного геликоптера состоялся годом позже намеченного срока. Подтвердить амбициозные планы конструкторов в ходе первого испытательного полёта не удалось. S-97 смог развить крейсерскую скорость в 407 км/ч.



На сегодняшний день компания-разработчик уже инвестировала в проект $200 млн. Однако пока боевая машина, стоимость которой оценивается в $15 млн, не готова «уйти» в серийное производство.



Дорогое удовольствие



S-97 Raider — не первая дорогостоящая разработка, которую американские создатели военной техники долгое время не могут довести до ума.



Самой дорогой боевой системой США стал истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35. Программа по его созданию оценивается в $1,5 триллиона. Несмотря на астрономические затраты, у самолёта до сих пор выявляют множество проблем.



В сентябре 2016 года истребитель-бомбардировщик загорелся во время запуска двигателя на базе ВВС США Mountain Home в Айдахо. После этого инцидента военно-воздушные силы США были вынуждены временно прекратить полёты десяти истребителей.



Позже на F-35 был выявлен дефект в конструкции топливных баков: оказалось, что изоляционный материал, используемый в системе охлаждения, крошится. Дефект заметили на 57 самолётах, 15 из которых уже были поставлены ВВС США.



Из-за этих недоработок F-35 попал в рейтинг самых неудачных истребителей США, составленный военно-политическим изданием The National Interest.



Ещё одна дорогостоящая разработка США — тяжёлый истребитель F-22. Самолёт стал первым в мире серийным истребителем пятого поколения, однако американские военные пилоты опасаются летать на новой машине.



С 2008 по 2016 годы было зарегистрировано по меньшей мере 25 случаев отказа кислородной системы F-22. В 2015 году полёты F-22 были приостановлены на 5 месяцев, но в чём проблема до сих пор неизвестно.



Кадры решают всё





Военный эксперт Алексей Леонков в интервью RT заявил, что в погоне за титулом лидера в списке стран, способных создавать революционные разработки, США всё чаще демонстрируют миру недоработанные машины.

«В последнее время для новых разработок военного авиапрома США стало своего рода тенденцией, что дорогие образцы после выхода в серию оказываются сырыми и их приходится дорабатывать. Они выдают желаемое за действительное, создавая вокруг этого много шумихи и пиара. На деле оказывается, что заявленного технологического прорыва не случается», — считает эксперт.



По словам Леонкова, причина проблем с новыми военными разработками кроется в человеческом факторе. В 60-х, 70-х, 80-х годах в корпорациях американского ВПК работали высококлассные специалисты, потом это звено кадров было потеряно, а достойная смена не появилась.



Такой же точки зрения придерживается военный эксперт Юрий Котенок. Он считает, чтобы создать по-настоящему революционную технику сегодня, нужны сильные кадры в ВПК, которые смогут успешно доработать машину.



«Благодаря русскому гению вертолётостроения Сикорскому американцы, безусловно, получили какую-то фору в вертолётостроении. Это сыграло с ними злую шутку. Они расслабились, и в новых разработках сталкиваются со множеством проблем и при испытаниях, и при введении машин в серийное производство», — сказал эксперт в интервью RT.





Основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев придерживается иного мнения. В беседе с RT он сообщил, что неудачи при испытаниях свойственны любой новой техники, особенно таким сложным машинам.

«То, что во время испытаний возникли какие-то проблемы — допустимая ситуация. На доводку такой сложнейшей машины уйдёт ещё несколько лет», — добавил Корнев.





Военный эксперт Дмитрий Литовкин пояснил RT, что испытания новой техники это всегда длительный процесс, который крайне важен перед запуском машины в серийное производство.

«Во время длительных полётов наружу выходят какие-то дефекты. Шаг за шагом добавляются какие-то конструктивные изменения в машину. Но в итоге, по затраченным средствам, новая америкнская боевая единица окажется «платиновой», — констатировал эксперт.



Российский ответ





В России разработки новейшей скоростной винтокрылой техники ведут конструкторские бюро «Миля» и «Камов»

Вертолётный завод имени Михаила Миля создал лётную лабораторию перспективного скоростного вертолёта — экспериментальный аппарат сделан на базе Ми-24. Главная цель проекта — создание научно-технической базы для увеличения скорости вертолёта в 1,5 раза по сравнению с серийными машинами.



Лопасти летающей лаборатории имеют улучшенные аэродинамические характеристики и созданы с использованием новейших разработок в области аэродинамики, прочности, композитного материаловедения и технологии производства.



Кроме того, в России ведутся работы над такими проектами как Ми-1Х и Ка -92. Планируется, что скоростной вертолёт Ми-1Х будет оснащён одним несущим и одним толкающим винтами и сможет разгоняться до 520 км/ч.



Второй вариант новой высокоскоростной винтокрылой техники предложили специалисты «Камова». В 2009 году они сообщили о начале разработки скоростного вертолета Ка-92 с соосной схемой расположения двух несущих винтов, толкающим винтом и «самолетным» оперением.



Предполагается, что крейсерская скорость Ка-92 будет около 430 км/ч, вместимость — до 30 человек, и без дозаправки машина сможет преодолевать 1400 км.



По мнению Литовкина, при производстве перспективной революционной техники у западных коллег есть перед нами одно преимущество.



«Американский бюджет позволяет вести исследования, которые могут быть на грани фола. У них есть на это деньги. Они спокойно могут апробировать любые технологии, даже если испытания закончатся провалом. Американцы всё равно будут реализовывать идею, чтобы посмотреть, что из этого выйдет и использовать этот опыт в будущем. У нас же к этому вопросу подходят с большей серьёзностью и перед тем, как начать реализовывать проект, должно пройти много лет обсуждений и исследований», — резюмировал эксперт.