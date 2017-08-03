В Германии найдено место хранения сокровищ нацистов

В Баварских Альпах Германии историком-любителем найдено предположительное место клада нацистов. Не смотря на то, что сокровища еще не достали, о своих правах на участок леса, расположенный на австро-немецкой границе, уже заявил некий местный землевладелец.

Один из поездов с золотом, выехавший из Будапшета, был остановлен в городке Верфен. Затем сокровища, находящиеся в его вагонах, были грузовиками вывезены на территорию Германии.

Известно, что примерная стоимость клада, состоящего из многочисленных королевский регалий, золота, камней и предметов искусства может превышать 6 миллиардов долларов.