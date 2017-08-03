Как Украина намерена зарабатывать на Чернобыльской АЭС



Правительство Украины собирается превратить Чернобыльскую атомную электростанцию в привлекательный инвестиционный проект. Ежегодно на содержание опасного объекта из бюджета выделяется около 2 млрд грн ($77 млн). Компенсировать такие затраты власти намерены за счёт размещения на территории ЧАЭС солнечных электростанций и проведения туристических экскурсий. Несмотря на протесты жителей близлежащих сёл, в зоне поражения планируется строительство хранилища ядерных отходов. Сейчас у Украины есть обязательство по вывозу этих отходов в Россию, на что Киев тратит не менее $200 млн в год. О том, почему в результате реформ ЧАЭС рискует превратиться в рассадник коррупции, — в материале киевского корреспондента RT.

Правительство Украины хочет сделать из Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) привлекательный инвестиционный объект. Фонд государственного имущества страны объявил конкурс, победитель которого сможет арендовать инженерные сооружения системы охлаждения суммарной площадью 2,5 млн кв. метров. Стартовая цена объекта, который власти готовы передать инвестору на 49 лет, оценивается в 6,6 млн грн ($253 тыс.). Помещения выделяются под создание солнечной электростанции мощностью 100 МВт.



Один из энергоблоков Чернобыльской атомной электростанции



Дорогой объект



В 1986 году на четвёртом энергоблоке ЧАЭС произошёл взрыв реактора, в результате в воздух попало огромное количество радиоактивных веществ. Радиоактивные осадки выпали даже в Европе.



Из украинских городов Припять и Чернобыль в принудительном порядке выселили людей, а территория вокруг станции оказалась закрытой. Оставшиеся три энергоблока постепенно остановили, а полностью станция прекратила свою работу в декабре 2000 года, то есть она простаивает 14 лет.





Первый саркофаг для защиты окружающей среды был построен усилиями примерно 90 тыс. человек в ноябре 1986 года. Он представлял собой бетонную коробку и оказался ненадёжным. Через шесть лет стало понятно, что необходимо новое сооружение. Его строительство началось только в 2007 году, а завершилось в ноябре 2016-го. На проект «Укрытие» доноры, среди которых Германия, Россия, Канада и другие страны, потратили около $2 млрд. В апреле 2015 года правительство России согласилось дополнительно выделить на строительство саркофага около €10 млн. Планируется, что объект прослужит не менее 100 лет.

Вертолёты ведут дезактивацию зданий Чернобыльской атомной электростанции



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После появления нового защитного сооружения украинские власти задумались о привлечении на станцию инвесторов. С их помощью Украина рассчитывает сократить расходы на содержание ЧАЭС.





«Зона отчуждения — это территория, которая была извлечена из хозяйственной деятельности и которая ежегодно требует более 2 млрд грн ($77 млн) расходов из государственного бюджета. Только на меры по обеспечению барьерной функции ежегодно из госбюджета мы тратим около 200 млн грн ($7,7 млн)», — заявил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак

Параллельно Семерак приводит данные о том, что находиться на территории Чернобыльской АЭС якобы не так и опасно. Например, он опубликовал фото с датчиком, на котором уровень радиоактивного фона в районе станции составляет 0,12 микрозиверт в час (м3в/час), тогда как в центре Киева — 0,17 м3в/час. Относительно безопасным считается показатель до 0,25 м3в/час. Проведя собственные измерения, министр сообщил, что природа имеет свойство восстанавливаться.



Военная техника, работающая в зоне чернобыльской катастрофы



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Полетать над ЧАЭС



Один из видов заработка на электростанции — туры в Чернобыльскую зону, которые сегодня предлагают свыше десяти операторов. Цены довольно высокие. По данным компании «Чернобыль тур», стоимость однодневной поездки в закрытую зону для группы составляет $39 с человека для гражданина Украины и $89 — для иностранца. Индивидуальная поездка обойдётся в $95 и $109, а двухдневный тур — в $129 и $284 для украинца и иностранца соответственно.



«Со стороны иностранцев интерес очень высокий, поэтому мы проводим экскурсии и на английском. Возможно даже полетать над станцией или вплотную подойти к новому укрытию», — рассказали RT представители туристической компании, которые занимаются организацией поездок на станцию.



Правительство Украины рассчитывает, что отбоя не будет и от желающих установить солнечные батареи на территории ЧАЭС. Минэкологии получило 44 заявки от инвесторов, которые хотят построить солнечные электростанции в Чернобыльской зоне. Компании будут платить ЧАЭС за аренду земли.





Но самым громким проектом может стать строительство хранилища отработанного ядерного топлива и завода по его переработке. Хранилище, по прогнозам премьер-министра страны Владимира Гройсмана , должно открыться в 2018 году. Сейчас Украина отправляет свои отходы на переработку в Россию, и на эти цели ежегодно выделяется около $200 млн.

Реализацией проекта по строительству хранилища занимается американская компания Holtec International. Но против такой инициативы выступили Киевский областной совет и жители посёлка городского типа Иванковичи, дома которых находятся на расстоянии около 100 км до места захоронения отходов. Селяне неоднократно устраивали акции протеста и собирали подписи против этой инициативы.



«Проект всё равно будет реализован. Захоронения не принесут вреда местным жителям, для которых создадут много новых инфраструктурных проектов», — сообщил RT источник в правительстве. Он добавил, что строительство собственного могильника — вопрос «национальной безопасности».



Местные жители обещают устраивать новые забастовки.



Работники Чернобыльской зоны отчуждения на акции протеста у здания кабинета министров Украины в Киеве



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Коррупционная составляющая





ЧАЭС является привлекательным объектом для коррупционеров. По данным Печерского районного суда Киева, Национальная полиция подозревает генерального директора «Чернобыльской атомной электростанции» Игоря Грамоткина в растрате 17,9 млн грн ($690 тыс.). Следствие установило, что средства переводились на счета Свято-Ильинской епархии Украинской православной церкви в городе Славутич Киевской области, а затем переправлялись иностранным компаниям. По версии следствия, одна из них связана с родственниками Грамоткина.

Посетители национального музея «Чернобыль» в Киеве



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