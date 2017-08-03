ДНР: Украинские диверсанты подорвались на своих минах

Диверсионные группы украинских силовиков понесли потери, подорвавшись на своих же минах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя командования ДНР.

По его данным, диверсанты планировали проникнуть на территорию республики в среду, 2 августа, после наступления темноты.

"Две диверсионно-разведывательных группы противника численностью по 10-15 человек каждая предприняли попытку проникнуть на территорию республики в районе Водяного, но, зайдя на собственное минное поле, подорвались, в результате чего были демаскированы", - сообщил источник.

После того, как попытка не удалась, украинские силовики, чтобы обеспечить отход диверсантов, открыли беспорядочный огонь по позициям ДНР из бронетехники и стрелкового оружия.

Точного числа погибших или пострадавших в результате этого инцидента военнослужащих ВСУ представитель ДНР не привел.