В Москве ответили на подписание закона о новых антироссийских санкциях



Президент США подписал в среду пакет санкций в отношении России, Ирана и Северной Кореи. Дональд Трамп завизировал документ, несмотря на то что считает его «ограничивающим гибкость исполнительной власти», которой теперь будет сложно заключать соглашения во благо американских граждан. Ранее законопроект большинством голосов был одобрен в сенате. В Москве введение новых антироссийских мер расценили как крах надежд на улучшение отношений с США. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подчеркнул, что принятие данного закона свидетельствует о том, что американский истеблишмент «вчистую переиграл президента США и конечная цель его действий — отстранить Трампа от власти». Эксперты указывают на серьёзные последствия для Москвы и Вашингтона, которые повлечёт за собой принятое решение, — на несколько десятилетий вперёд.

Президент США Дональд Трамп подписал в среду пакет санкций в отношении России, Ирана и Северной Кореи. Ранее законопроект большинством голосов был одобрен в сенате и палате представителей.



Белый дом выпустил официальное заявление, в котором Трамп поясняет своё решение. По его словам, Вашингтон «не потерпит вмешательства в свои демократические процессы». Под вмешательством американский президент, вероятно, имел в виду взлом во время президентских выборов в ноябре серверов штаба Демократической партии , проведённый якобы под руководством из Москвы.

При этом Трамп поясняет, что первоначальный вариант законопроекта был сформулирован таким образом, что шёл во вред американскому бизнесу, гражданам и отдельным компаниям, поэтому он не был одобрен сразу, а был отправлен на доработку. В последней версии, по мнению президента, документ стал лучше.



«Новая формулировка гарантирует, что наши агентства могут отложить санкции в разведывательной и оборонной сферах, поскольку эти санкции могут негативно сказаться на американских компаниях и на наших союзниках», — говорится в пресс-релизе Белого дома.



Тем не менее, несмотря на проведённую работу по улучшению законопроекта, в документе «содержится всё ещё много изъянов», утверждает Дональд Трамп. Так, он считает, что вводимые меры «ограничивают гибкость исполнительной власти», которой теперь сложно будет заключать сделки во благо американских граждан.



«Но несмотря на проблемные моменты этого законопроекта, я подписал его ради национального единства. В нём выражено желание американского народа увидеть со стороны России шаги к улучшению отношений с Соединёнными Штатами. Надеемся, что между двумя нашими странами будет сотрудничество по крупным глобальным вопросам и необходимость в этих санкциях отпадёт», — заключает президент США в официальном заявлении.



«Объявлена торговая война»





российском МИДе на новость о подписании закона отреагировали без удивления — такого развития событий в ведомстве ожидали.

«Американским любителям санкций, ввергнувшим США в русофобскую истерику, давно пора избавиться от иллюзий и уяснить, что никакими угрозами и попытками оказать давление Россию не заставить изменить свой курс или поступиться национальными интересами», — говорится в официальном сообщении министерства.



Прокомментировал введение новых антироссийских санкций и премьер-министр Дмитрий Медведев, отметив, что России объявлена «полноценная торговая война».



«Подписание президентом США нового санкционного закона против России создаёт несколько последствий. Во-первых, надежде на улучшение наших отношений с новой американской администрацией — конец. Во-вторых, России объявлена полноценная торговая война. В-третьих, администрация Трампа продемонстрировала полное бессилие, самым унизительным образом передав исполнительные полномочия конгрессу», — написал премьер в своём Facebook.



По словам Медведева, новые антироссийские санкции США будут сохраняться десятилетиями.



«Санкционный режим кодифицирован и будет сохраняться десятилетиями, если не произойдёт какое-то чудо. Причём он будет жёстче закона Джексона — Вэника, ибо носит всеобъемлющий характер и не может быть отложен специальными распоряжениями президента без согласия конгресса», — заявил российский премьер.



В связи с этим, добавил он, российско-американские отношения будут «крайне напряжёнными» вне зависимости от состава конгресса или личности президента. Кроме того, странам предстоит длительное выяснение отношений в международных органах и судах.



«Трамп сдался»





По мнению председателя комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачёв а, у президента США была возможность не подписывать законопроект о санкциях. В его распоряжении находилось право вето, но он всё же это сделал, а это означает, что он признал поражение в противостоянии с конгрессом.

«В моём понимании это (подписание. — RT) означает, что Трамп сдался. Он признаёт публично на данном этапе, что он слабее конгресса, во всяком случае, в том, что касается санкционной политики. Это означает, что вся ответственность за негативные последствия от закона будет разделяться между ним и конгрессом», — рассказал RT Косачёв.



Осознание этого поражения читается между строк в официальном заявлении Трампа. Он заявляет о том,что законопроект всё ещё содержит изъяны, очевидно, подразумевая жёсткость и бескомпромиссность позиции по санкциям, считает Косачёв.



«Скорее всего главным изъяном он считает то, что сейчас санкционная политика США окончательно утрачивает свободу манёвра. Теперь любые изменения этой политики в сторону либерализации или ужесточения возможны только решениями конгресса через изменения закона, а это значит, что у Трампа не остаётся свободы манёвра», — пояснил председатель комитета Совета Федерации по международным делам, добавив что вынужденное подписание закона стало очередным провалом в череде проигрышей республиканца.



По оценке Косачёва нынешнее положение Трампа было сформировано его противниками, чтобы косвенно лишить его прав управления государством.



«У него (Трампа. — RT) нет никаких возможностей противостоять, потому что он столкнулся с двухпартийным консенсусом. Это абсолютно уникальная ситуация для США. Она конструируется противниками Трампа осознанно, с тем, чтобы сделать его президентом церемониальным, ничего не решающим, либо чтобы спровоцировать его на какие-то действия, которые станут основой для запуска юридической процедуры импичмента», — пояснил Косачёв.



Последствия введения санкций



Новые антироссийские ограничения стали самыми масштабными за последние три года. Санкции вводятся в отношения ряда экономических и энергетических проектов. В частности, теперь запрещено поставлять оборудование и технологии для компаний, занимающихся добычей полезных ископаемых на арктических шельфах, а также трудноизвлекаемыми запасами в других регионах.



Создаётся впечатление, что ущемляя российские права в сфере энергетики, американские компании попытаются занять место соперников на рынке, но не факт, что этот расчёт сработает, поясняет председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.



«Не до конца очевидно, что именно американские компании займут ту нишу в энергетической сфере, откуда американцы пытаются устранить Россию. Не понятно, как будут вести другие конкуренты США в этой сфере», — пояснил он.



«Тем не менее, данный шаг Дональда Трампа можно назвать нокдауном двухсторонним отношениям России и США, — отмечает Косачёв. Последствия будут ощущаться совершенно точно годы, а может быть и десятилетия».



«Ухудшить что-то уже сложно»





Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя в очередной раз напомнил о том, что на Россию и её политику нельзя повлиять с помощью санкций.

«Они должны хорошо знать, что мы не согнемся и не сломаемся», — заявил Небензи.





Политолог Станислав Бышок , со своей стороны, считает, что новые ограничительные меры США не смогут повлиять на дальнейшие взаимоотношения Москвы и Вашингтона — просто потому, что они уже и без того крайне плохие.

«Как это ни парадоксально, этот закон никак не повлияет на взаимоотношения России и США. По тем направлениям, по которым были достигнуты договорённости между Путиным и Трампом, ухудшить их достаточно сложно», — пояснил эксперт, указывая на соглашения президентов по Сирии и Украине.



Международная реакция





В Еропе уже звучат первые комментарии, которые выражают недовольство американским законом. Так, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что в Брюсселе займутся защитой экономических интересов ЕС «в том числе перед США».



«Я заявил в ходе саммита G7 в Таормине, Италии, и в ходе саммита G20 в Гамбурге, что если американцы это сделают, мы были бы готовы в течение нескольких дней дать адекватный ответ на это. Это привело к тому, что большая часть предусмотренных объёмов в отношении санкций против России была сведена на нет. И это привело к тому, что американский конгресс в итоге решил, что эти санкции могут состояться только в согласовании с союзниками США. И я все ещё исхожу из того, что мы являемся союзниками США», — заявил Юнкер в интервью радиостанции NDR, отрывки из которого были предоставлены РИА Новости Еврокомиссией. В Германии, со своей стороны, заявили, что Вашингтону стоит начать срочные консультации по подписанному документу с Брюсселем.

«Решающим будет то, как именно президент Трамп распорядится этим законом. Мы настоятельно рекомендуем тесное обсуждение с ЕС», — заявили в пресс-службе МИД ФРГ.



Ранее в немецком международном ведомстве заявили, с помощью санкции Вашингтон пытается освободить место для поставки американского газа в ЕС.