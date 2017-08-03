Госдеп обязал всех американцев покинуть КНДР до 1 сентября

"Лица, находящиеся в настоящее время в Северной Корее по паспорту США, должны покинуть Северную Корею до того, как ограничение на поездки вступит в силу в пятницу, 1 сентября 2017 года", - говорится в сообщении ведомства.

В Госдепе подчеркнули, что паспорта граждан США больше не будут действовать при поездках в КНДР или для транзита через эту страну. Запрет будет действовать один год, с возможным сокращением или увеличением срока.

Отмечается, что исключение будет сделано лишь для поездок журналистов и сотрудников гуманитарных организаций, а также для случаев "в интересах национальной безопасности" США.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что США запретят своим гражданам посещать Северную Корею.