HuffPost: если Вашингтон ещё не понял, санкции на Россию не действуют

«Для страны, где большая часть населения помнит, каково это — жить при коммунизме, экономическое давление — не самое эффективное оружие, с помощью которого её можно заставить подчиниться», — пишет The Huffington Post.

Действительно, сказать, что россияне, пережившие блокаду Ленинграда, сталинизм, холодную войну и «лихие 90-е», «видали и хуже», значило бы существенно недооценивать их опыт. Россия уже четыре года живёт с западными санкциями — и ничего не происходит. Если целью этих мер было нанести удар по экономике страны, это получилось, санкции поспособствовали кризису 2014 года. Но если их целью было вынудить президента Владимира Путина или россиян сдаться, то они провалились, отмечает издание.

И пока Дональд Трамп тянул с подписанием новых санкций, Путин продемонстрировал, насколько этот вопрос волнует жителей страны: не волнует никак. Вместо того чтобы пойти на уступки американцам, российский лидер пообещал выслать 755 американских дипломатов. Главным образом, в новых санкциях россияне видят не слишком удачную попытку Запада запугать их и показать свою власть.

В российском посольстве в США очень точно отметили: «Вашингтон никогда не понимал, что такие методы давления на Россию не действуют и санкции не помогут наладить отношения». Ещё ни разу подобные меры в адрес Москвы не приносили результатов — об этом свидетельствуют уже несколько «санкционных» лет после «аннексии» Крыма.

«Чтобы понять внешнюю политику России, сперва необходимо понять самих русских», — настаивает The Huffington Post. Эти люди очень чувствительно относятся к истории. Распад СССР «понизил» страну с «великой державы и регионального гегемона» до «не слишком успешного капиталистического государства».

После всех бед 90-х, которые многих заставили с ностальгией вспоминать советское время, Путин принёс в страну стабильность и прогресс. Ему удалось успокоить «чувство утраты», которое многие россияне испытывали после распада СССР. Не то чтобы они с теплотой думали о холодной войне, но многие скучали по чувству безопасности и уверенности в завтрашнем дне, которое давал коммунизм, а также по ощущению того, что их страна была одной из «осей», вокруг которых вращался остальной мир. И хотя сегодня практически везде за пределами России Путина критикуют за «вторжение» в Крым, соотечественников этот шаг заставил лишь уважать его сильнее, ведь он «вернул» россиянам то, что по праву принадлежало их «империи».

А вот санкции, с исторической точки зрения, значат мало. «Русские выживали и в куда более сложных экономических условиях и прекрасно знают, как это делается», — объясняет ресурс. Так, когда курс рубля упал в 2014 году, многие россияне бросились вкладывать свои сбережения в айфоны, дорогие машины и мебель IKEA, заставив шведского гиганта справляться с небывалым спросом. Санкции для россиян — это вызов. Там, где жители западных стран будут жаловаться на инфляцию и отсутствие своих любимых товаров, россияне будут с гордостью стоять на своём и выносить все лишения.

В масштабах истории для жителей России очередные санкции Вашингтона — «лишь ухаб на дороге». «А вот справится ли Запад так же легко с ответными мерами?» — интересуется издание.

