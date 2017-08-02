ВСУ предприняли наступление на Светлодарской дуге

Военнослужащие украинской армии перешли в наступление на Светлодарской дуге и закрепились в километре от своих прежних позиций. Об этом сообщил волонтёр Юрий Мысягин в своём аккаунте в Facebook.





«Наша пехота на Светлодарской дуге была вынуждена хорошо прошагать вперед, больше чем на 1 км», - заявил Мысягин.



Мысягин добавил, что вооружённые силы Украины пошли в наступление в связи с тем, что их позиции обстреливались ополченцами Донбасса. Волонтёр добавил, что «Светлодарская дуга потихоньку закругляется». Ранее заместитель министра по «оккупированным территориям» Украины Георгий Тука заявил, что украинская армия реализует тактику «ползучего наступления», захватывая земли в так называемой «серой зоне» близ линии соприкосновения. Последний раз эскалация конфликта на Светлодарской дуге произошла в январе 2017 года. Тогда украинская армия также продвинулась на километр вперёд.



Вооружённый конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года после того, как жители Луганской и Донецкой областей отказались признать легитимность государственного переворота в Киеве. Украинские власти для подавления массовых народных выступлений объявили так называемую антитеррористическую операцию (АТО). По данным Организации объединённых наций (ООН), в боях погибли порядка 9,5 тысяч человек.