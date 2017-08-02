Deutschlandfunk: одна мысль об оружии США на Украине — кошмар для Европы

В своё время бывший президент США Барак Обама не удовлетворил просьбу Киева о поставках оружия на Украину, пишет Deutschlandfunk. Тогда Вашингтон ограничился инструкторами и так называемым не смертельным оружием: радарами, приборами ночного видения и другим оборудованием, уточняет немецкое издание.

В ответ украинский президент Пётр Порошенко пожаловался на то, что таким образом войну на востоке Украины не выиграть, напоминает Deutschlandfunk. «По сей день Порошенко и его министр обороны Степан Полторак продолжают безустанно требовать больше (оружия. — ИноТВ) от западных партнёров», — подчёркивает издание.

А вот новый спецпредставитель США по Украине Курт Волкер относится к этой просьбе с пониманием, продолжает Deutschlandfunk. «Тем самым он питает надежды Киева, что в этот раз американцы, возможно, примут иное решение».

Как отмечает немецкое издание, Волкер не видит провокации в поставках на Украину «оборонительного оружия». Его расчёт прост: «Это даст украинцам возможность защитить себя, если российская сторона предпримет новые шаги на украинской территории. Россия же утверждает, что делать этого не будет, а стало быть, риска ни для кого нет».

И действительно, администрация Дональда Трампа в последнее время подумывает начать поставки на Украину так называемого оборонительного оружия — «к большому недовольству России», констатирует Deutschlandfunk. Как ранее сообщал The Wall Street Journal, Пентагон Госдепартамент США разрабатывают планы по поставкам Киеву оружия, в том числе противотанковых ракет.

В свою очередь, российские военные эксперты сомневаются, что украинцы будут придерживаться «предписаний» американской стороны, особенно в том, что касается противотанковых ракет, подчёркивает немецкое издание.

«Комплексы Javelin могут использоваться не только в качестве оборонительного оружия. Их также могут задействовать как наступательное и штурмовое оружие, например в городе», — пояснил военный эксперт Виктор Мураховский

«Для посредников же из Германии и Франции уже одна мысль о том, что в и без того переполненном оружием регионе будет ещё больше оружия, подобна кошмарному сну. Ведь уже сейчас не удаётся достичь длительного перемирия», — заключает Deutschlandfunk.