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Деловая газета «Взгляд»

Трамп назвал условия приостановки санкций против России

Президент США Дональд Трамп заявил, что в интересах американских компаний и их союзников Вашингтон по новому закону может приостановить санкции против оборонного и разведывательного секторов России. Об этом сообщает РИА «Новости».
В среду Трамп подписал закон о санкциях против России. Причем сразу после этого он подверг его критике. В Европе уже отреагировали на принятие документа, в частности, Германия заявила о противоречии закона международному праву.
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