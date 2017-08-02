Трамп назвал условия приостановки санкций против России

Президент США Дональд Трамп заявил, что в интересах американских компаний и их союзников Вашингтон по новому закону может приостановить санкции против оборонного и разведывательного секторов России. Об этом сообщает РИА «Новости».

В среду Трамп подписал закон о санкциях против России. Причем сразу после этого он подверг его критике. В Европе уже отреагировали на принятие документа, в частности, Германия заявила о противоречии закона международному праву.