Главные события среды

Избитый у фонтана с десантниками корреспондент НТВ стал мемом

Журналист НТВ получил удар в лицо во время прямого эфира передачи «Обзор. Чрезвычайное происшествие». Он вел репортаж под названием «Расплескалась синева...» о праздновании Дня ВДВ у фонтана в Парке Горького.

В Россию вернулась дефляция

По данным статистического агентства Росстат, снижение потребительских цен за последнюю неделю июля составило 0,1%.

Вооруженные кувалдами мигранты устроили массовую драку в Москве

На одной из стройплощадок Москвы 1 августа произошла массовая драка рабочих. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Рогозина объявили персоной нон-грата

2 августа на заседании правительства Молдавии было решено объявить вице-премьера России Дмитрия Рогозина «невъездным» на территорию страны, сообщает РИА Новости.

Минобороны ответило на публикацию о "тайных потерях" в Сирии

"Зарплата была шикарной": Савченко о работе в службе секса по телефону

Надежда Савченко в молодости работала в службе «Секс по телефону». Об этом сама депутат Верховной рады рассказала в интервью изданию «Главком».

"Евровидение" меняет правила после скандала с Самойловой

Европейский вещательный союз (EBU) после скандального "Евровидения-2017", прошедшего в Киеве, внес в регламент конкурса некоторые изменения.

Россиянам усложнили оплату услуг по общедомовым счетчикам

РИА Новости

Новый закон, позволяющий россиянам платить за общедомовые нужды (ОДН) по счетчикам, включает в себя «серьезные препятствия» для таких платежей.

Журналиста "Новой газеты" выдворят из России

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