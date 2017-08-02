Главные события среды

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Избитый у фонтана с десантниками корреспондент НТВ стал мемом
Журналист НТВ получил удар в лицо во время прямого эфира передачи «Обзор. Чрезвычайное происшествие». Он вел репортаж под названием «Расплескалась синева...» о праздновании Дня ВДВ у фонтана в Парке Горького.
В Россию вернулась дефляция
По данным статистического агентства Росстат, снижение потребительских цен за последнюю неделю июля составило 0,1%.
Вооруженные кувалдами мигранты устроили массовую драку в Москве
На одной из стройплощадок Москвы 1 августа произошла массовая драка рабочих. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Рогозина объявили персоной нон-грата
2 августа на заседании правительства Молдавии было решено объявить вице-премьера России Дмитрия Рогозина «невъездным» на территорию страны, сообщает РИА Новости.
Минобороны ответило на публикацию о "тайных потерях" в Сирии
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков опроверг утверждения британского информационного агентства Рейтер о количестве погибших в Сирии российских военнослужащих.
"Зарплата была шикарной": Савченко о работе в службе секса по телефону
Надежда Савченко в молодости работала в службе «Секс по телефону». Об этом сама депутат Верховной рады рассказала в интервью изданию «Главком».
"Евровидение" меняет правила после скандала с Самойловой
Европейский вещательный союз (EBU) после скандального "Евровидения-2017", прошедшего в Киеве, внес в регламент конкурса некоторые изменения.
Россиянам усложнили оплату услуг по общедомовым счетчикам
РИА Новости
Новый закон, позволяющий россиянам платить за общедомовые нужды (ОДН) по счетчикам, включает в себя «серьезные препятствия» для таких платежей.
Журналиста "Новой газеты" выдворят из России
аккаунт Али Феруза в Facebook
Басманный суд принял решение о выдворении из России корреспондента «Новой газеты» гражданина Узбекистана Худоберди Нурматова, работающего под псевдонимом «Али Феруз».
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