Порошенко поставил себе в заслугу продление санкций США против России

Об этом глава государства в среду, 2 августа, написал на своей странице в Facebook.

«Поздравляю всех с подписанием нового пакета санкций от США в отношении России! Как мы и договаривались в Вашингтоне, Конгресс проголосовал, а президент [США] Дональд Трамп подписал», — заявил Порошенко.

Ранее в тот же день Трамп прокомментировал подписание закона о санкциях против России, Ирана и Северной Кореи. По его словам, документ содержит «ряд явно антиконституционных мер». В заявлении говорится: «Администрация ожидает, что Конгресс воздержится от того, чтобы использовать этот неудачный закон, чтобы помешать нашей важной работе с европейскими коллегами по разрешению украинского конфликта».