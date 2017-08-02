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Порошенко поставил себе в заслугу продление санкций США против России
Об этом глава государства в среду, 2 августа, написал на своей странице в Facebook.
«Поздравляю всех с подписанием нового пакета санкций от США в отношении России! Как мы и договаривались в Вашингтоне, Конгресс проголосовал, а президент [США] Дональд Трамп подписал», — заявил Порошенко.
Ранее в тот же день Трамп прокомментировал подписание закона о санкциях против России, Ирана и Северной Кореи. По его словам, документ содержит «ряд явно антиконституционных мер». В заявлении говорится: «Администрация ожидает, что Конгресс воздержится от того, чтобы использовать этот неудачный закон, чтобы помешать нашей важной работе с европейскими коллегами по разрешению украинского конфликта».
В конце июля советник президента Украины Юрий Бирюков назвал санкции США против России результатом «терпеливого и мучительного» выполнения Киевом минских соглашений.
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