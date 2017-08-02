Додон прокомментировал внесение Рогозина в список персон нон грата в Молдавии

Додон на своей странице в Facebook заявил, что правительство Молдавии таким решением вовлекло республику в беспрецедентный дипломатический и геополитический скандал.

«К сожалению, для нашей страны и граждан, правительство ведёт страну на полной скорости к серьёзной политической и геополитической катастрофе», — сообщил Додон.

Также он назвал решение правительства Молдавии в отношении Рогозина актом большой политической глупости.