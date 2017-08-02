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Додон прокомментировал внесение Рогозина в список персон нон грата в Молдавии
Президент Молдавии Игорь Додон прокомментировал внесение вице-премьера России Дмитрия Рогозина в список персон нон грата правительством республики.
Додон на своей странице в Facebook заявил, что правительство Молдавии таким решением вовлекло республику в беспрецедентный дипломатический и геополитический скандал.
«К сожалению, для нашей страны и граждан, правительство ведёт страну на полной скорости к серьёзной политической и геополитической катастрофе», — сообщил Додон.
Также он назвал решение правительства Молдавии в отношении Рогозина актом большой политической глупости.
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