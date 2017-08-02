В Турции семья из Украины заразилась вирусом Коксаки. Во время заболевания нарушается работа кишечника, а кожа покрывается сыпью. Об этом сообщил депутат Верховной рады Виталий Куприй в своём аккаунте в Facebook.



«Форма болезни страшная: четыре дня температура 40, потом сыпь размером с горох по всему телу и лопается, не сплю третий день, плюс диарея. И такое было со всеми членами семьи», — передал слова заразившегося Куприй.



В первую очередь вирус попадает в организм детей, а уже затем переносится на взрослых. Если заболевший не получает в первые же дни после появления симптомов адекватной медицинской помощи, то у него может наступить паралич. Кроме того, вирус поражает оболочки головного мозга. Пострадавшая семья заявила, что руководство отеля Calista Luxury Resort, где они заразились вирусом, отказывается помогать им в лечении. По словам путешественников, в отеле каждый третий ребёнок либо болеет, либо уже переболел, однако администрация гостиницы скрывает этот факт.