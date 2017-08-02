«Лично у меня возникает вопрос – а не специально ли была написана статья, в которой намерено преувеличивается степень сотрудничества России и Китая? Возможно, это было сделано для того, чтобы таким образом воздействовать на Трампа с целью либо предотвратить возможную конфронтацию между США и КНР, либо подтолкнуть американского президента к выстраиванию конструктивных отношений с Пекином», – заявил Луконин.



Луконин добавил, что одной из целью заказчиков статьи было добиться от Трампа прекращения торгово-экономической войны между США и Китаем. Специалист утверждает, что есть несколько причин, по которым Пекин не пойдёт на конфронтацию с Вашингтоном. Одна из них – торговый оборот между США и Китаем в 500 миллиардов долларов. Между КНР и Россией этот показатель в семь раз меньше. Кроме того, американские компании инвестируют в Китай огромные деньги. Также китайские власти видят в США источник современных технологий. Луконин добавил, что Китай всегда будет действовать, исходя из глубинных национальных интересов, поэтому ожидать антиамериканского союза между Москвой и Пекином не стоит.



1 августа Дэвид Андельман опубликовал статью, в которой заявил, что тесное сотрудничество между вооружёнными силами Китая и России угрожают национальной безопасности США. Журналист подчёркивает, что Вашингтон может утратить рычаги воздействия на Северную Корею и Сирию.