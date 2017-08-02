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Китайские военные корабли в Петербурге стали "ночным кошмаром" Трампа
Статья журналиста CNN Дэвида Андельмана о «ночном кошмаре» Дональда Трампа в связи с возможным военным союзом между Москвой и Пекином носит заказной характер. С таким заявлением выступил заведующий сектором экономики и политики Китая Института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН Сергей Луконин. Его слова передаёт «Московский комсомолец».
«Лично у меня возникает вопрос – а не специально ли была написана статья, в которой намерено преувеличивается степень сотрудничества России и Китая? Возможно, это было сделано для того, чтобы таким образом воздействовать на Трампа с целью либо предотвратить возможную конфронтацию между США и КНР, либо подтолкнуть американского президента к выстраиванию конструктивных отношений с Пекином», – заявил Луконин.
Луконин добавил, что одной из целью заказчиков статьи было добиться от Трампа прекращения торгово-экономической войны между США и Китаем. Специалист утверждает, что есть несколько причин, по которым Пекин не пойдёт на конфронтацию с Вашингтоном. Одна из них – торговый оборот между США и Китаем в 500 миллиардов долларов. Между КНР и Россией этот показатель в семь раз меньше. Кроме того, американские компании инвестируют в Китай огромные деньги. Также китайские власти видят в США источник современных технологий. Луконин добавил, что Китай всегда будет действовать, исходя из глубинных национальных интересов, поэтому ожидать антиамериканского союза между Москвой и Пекином не стоит.
1 августа Дэвид Андельман опубликовал статью, в которой заявил, что тесное сотрудничество между вооружёнными силами Китая и России угрожают национальной безопасности США. Журналист подчёркивает, что Вашингтон может утратить рычаги воздействия на Северную Корею и Сирию.
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