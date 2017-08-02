Киевский чиновник назвал возможный срок отделения Одесской области от Украины

Одесская область отделится от Украины, если Киев «махнет рукой» на Донбасс и перестанет бороться за установление контроля над регионом. Об этом заместитель министра Украины по делам беженцев Георгий Тука сказал в интервью телеканалу ZIK, видео доступно на YouTube (с 8 минуты).

«Если мы сейчас махнем рукой на ту часть Украины [Донбасс], то самое большое месяцев через шесть мы будем иметь такой же нарыв в других регионах. Например, на Одесчине», — заявил чиновник.

Тука добавил, что много общается с «реальными экспертами в общемировом восприятии», которые занимаются реальной политикой. «Все единогласно говорят о том, что нельзя разрывать связи. Ради территории и людей», — подчеркнул он.

В Одесской области периодически происходят стычки украинских националистов со сторонниками большей самостоятельности региона. Так, 10 апреля на Аллее Славы произошли столкновения между сторонниками Евромайдана и активистами движения «Куликово поле», пришедшими возложить цветы к памятнику Неизвестному матросу. Полиция пресекла противостояние и задержала нескольких членов правых группировок, в том числе и бывшего руководителя одесского отделения запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» Сергея Стерненко.

Крупнейшие столкновения в Одессе произошли 2 мая 2014 года. В ходе беспорядков часть пророссийских активистов укрылась в Доме профсоюзов, который потом был подожжен. По официальным данным, погибли 48 человек, свыше 200 пострадали. Власти признали зачинщиками столкновений и беспорядков более 20 человек. Половина из них арестована, причем все они являются исключительно сторонниками «Антимайдана».