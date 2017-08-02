Рогозина объявили персоной нон-грата

Конфликт начался с закрытия Румынией воздушного пространства для самолета российской делегации, возглавляемой Рогозиным, которая направлялась в Молдавию. Румынские власти не только не объяснили решение, но и отказались предъявить твиты, якобы доказывающие мотивацию своих действий. В свою очередь, глава МИД Румынии настаивает, что Рогозин пренебрег санкциями ЕС и попытался пересечь румынскую воздушную границу.

Румыния обвиняет вице-премьера в использовании военного самолета и скрытии своего маршрута. Рогозин же напомнил румынскому министру, что официальные делегации никогда не раскрывают детали своих поездок.