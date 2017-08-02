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Рогозина объявили персоной нон-грата
2 августа на заседании правительства Молдавии было решено объявить вице-премьера России Дмитрия Рогозина «невъездным» на территорию страны, сообщает РИА Новости.
Предложение было выдвинуто главой МИД Молдавии Андреем Галбуром и принято большинством голосов.
Конфликт начался с закрытия Румынией воздушного пространства для самолета российской делегации, возглавляемой Рогозиным, которая направлялась в Молдавию. Румынские власти не только не объяснили решение, но и отказались предъявить твиты, якобы доказывающие мотивацию своих действий. В свою очередь, глава МИД Румынии настаивает, что Рогозин пренебрег санкциями ЕС и попытался пересечь румынскую воздушную границу.
Румыния обвиняет вице-премьера в использовании военного самолета и скрытии своего маршрута. Рогозин же напомнил румынскому министру, что официальные делегации никогда не раскрывают детали своих поездок.
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