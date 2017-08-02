В санкциях США против России нашли лазейку для Трампа

В законопроекте о новых санкциях США против России оказалась лазейка, позволяющая американскому президенту Дональду Трампу обойти ограничения. Об этом сообщает РБК.

Хотя этот документ предполагает, что Трамп не сможет без разрешения Конгресса ослабить или отменить антироссийские санкции, некоторые изменения в список ограничительных мер он все же сможет внести.

В новой версии законопроекта появился пункт, в котором сказано, что согласие Конгресса не требуется, если правительство США выпускает «обычную» (routine) лицензию, которая «не вносит существенного изменения во внешнюю политику» США по отношению к РФ. В первоначальной версии документа этого пункта не было. Лицензия - это отдельное разрешение американских властей на конкретную транзакцию или класс сделок, которые в противном случае были бы запрещены санкциями.

Ранее немецкие СМИ уже писали, что судьбу санкций могут решить всего лишь «несколько слов». Сообщалось, что первоначальный вариант закона был гораздо жестче, чем его вторая редакция. Сейчас там указано, что решение по санкциям за участие в строительстве российских газопроводов «по согласованию с союзниками может принять» президент США, а это гораздо более мягкая формулировка, чем «обязан принять».

На прошлой неделе РФ ввела в отношении американских дипломатов санкции, запрещающие им пользоваться дачей в Серебряном бору и всеми складскими помещениями на Дорожной улице в Москве. Кроме того, Москва потребовала от Вашингтона до 1 сентября сократить число дипломатов, находящихся в России, на 755 человек. В МИД заявили, что Штаты должны привести число своих дипломатов в РФ «в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала, которые находятся в США».

Эти меры стали ответом на одобренный властями США законопроект о новых санкциях против России. Этот документ, в частности, вводит ограничения на инвестиции в российские энергетические проекты и запрещает президенту США снимать санкции без разрешения Конгресса. В МИД РФ подчеркнули, что Москва «оставляет за собой право в порядке взаимности и на другие меры, которые могут затронуть интересы США».