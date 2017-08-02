Астрологи предсказали убийство Трампа

Американские астрологи заявили, что президент США Дональд Трамп покинет свой пост в этом или следующем году по неким «трагическим» причинам. Об этом сообщает Newsweek

По мнению астрологов, президентство Трампа было предначертано, так как он «родился во время лунного затмения». Этот факт также «делает его более восприимчивым к силе затмений». Поэтому астрологи считают, что редкое полное солнечное затмение, которое произойдет 21 августа, может «иметь серьезные последствия» для главы государства.

Как отметили собеседники Newsweek, проявление последствий предстоящего затмения может занять некоторое время – около двух лет. Результатом может стать «потеря лидера в том или ином смысле».

Астрологи Уэйд Кейвс и Марджори Орр обратили внимание, что в годы августовских лунных затмений (1909, 1927, 1945, 1963, 1981 и 1999) умер Франклин Д. Рузвельт, был убит Джон Кеннеди , случилась трагедия в Хиросиме и Нагасаки, было совершено покушение на Рональда Рейгана , произошла попытка импичмента Билла Клинтона и другие резонансные события.

За солнечным затмением 21 августа смогут наблюдать в основном жители США. Луна заслонит Солнце на 1,5 часа.