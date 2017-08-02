Обнаружен новый склад посольства США: к переезду готовились заранее



Новый склад американской дипмиссии обнаружился в комплексе по адресу Батюнинский проезд, дом 8, строение 1. Как удалось выяснить m24.ru , помещение было снято заблаговременно, за несколько месяцев до того, как разгорелся публичный дипломатический скандал.

"Площадь – тысяча квадратных метров, сняли примерно четыре месяца назад, вроде, не пользовались", – прокомментировали m24.ru сотрудники складского комплекса появление на их территории автомобилей с дипломатическими номерами.

Никаких дополнительных мер безопасности в момент разгрузочных работ не предпринималось, из машин выносили какой-то хозяйственный скарб: стиральные машины, мебель. Помещения, в отличие от тех, что пришлось покинуть, коммерческие, то есть за их аренду заплатили по рыночной стоимости.



Посольство США 1 августа освободило помещение дачи в Серебряном бору и на складе в Чертанове. Здание для хранения дипимущества на Дорожной улице отличить от соседних было сложно: ни звездно-полосатого флага, ни других опознавательных знаков на нем не было.



Россия высылвает 755 дипломатов США. Таким образом, по словам российских властей количество дипломатов из Штатов на территории РФ сравняется с числом дипломатов от России в США.