Украинские силовики ранили жителя Донецка

Украинские силовики накануне вечером обстреляли поселок Трудовские на западе Донецка, в результате обстрела был ранен местный житель, сообщает агентство ДАН со ссылкой на источник в силовых ведомствах ДНР.

«Подразделения ВСУ около 21:00 обстреляли поселок Трудовские Петровского района столицы. Ранение получил мужчина 1959 года рождения», — рассказали агентству.

Раненый житель Донецка был госпитализирован. Его состояние медики расценивают как удовлетворительное.

За прошлую неделю армия Украины выпустила по прифронтовым территориям ДНР свыше 740 снарядов и мин. В результате обстрелов погибли двое военнослужащих ДНР, было ранено шесть человек, среди них двое гражданских.