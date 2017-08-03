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Газета.Ru

Трамп опроверг сообщения СМИ о том, что он называл Белый дом "настоящей дырой"

Трамп: Я не называл Белый дом «настоящей дырой»
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Президент США Дональд Трамп в очередной раз обрушился с обвинениями на СМИ и назвал абсолютной ложью публикацию, в которой он якобы назвал Белый дом "настоящей дырой".
"Я люблю Белый дом, это одно из прекраснейших зданий, которые я когда-либо видел. Однако фейковые новости заявили, что я назвал его дырой", - написал Трамп в своем твиттере.
Кроме того, американский лидер добавил:"абсолютная ложь".
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