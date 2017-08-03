Президент США Дональд Трамп в очередной раз обрушился с обвинениями на СМИ и назвал абсолютной ложью публикацию, в которой он якобы назвал Белый дом "настоящей дырой".

"Я люблю Белый дом, это одно из прекраснейших зданий, которые я когда-либо видел. Однако фейковые новости заявили, что я назвал его дырой", - написал Трамп в своем твиттере.

Кроме того, американский лидер добавил:"абсолютная ложь".