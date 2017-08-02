Трамп требует от Мадуро освободить лидеров оппозиции

"Господин Лопес и господин Ледесма являются политическими заключенными, которых незаконно удерживает режим. Мы повторяем наш призыв к немедленному и безусловному освобождению всех политических заключенных", — говорится в заявлении Трампа.

Оппозиция не признала выборы в Национальное учредительное собрание в Венесуэле, что привело к массовым протестам и человеческим жертвам. Число погибших, по последним данным, составляет более 120. Вскоре после выборов в Национальное учредительное собрание были задержаны Лопес и Ледесма.