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Трамп требует от Мадуро освободить лидеров оппозиции
США осуждают действия диктатуры Мадуро. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп. Он требует освободить лидеров оппозиции Леопольдо Лопеса и Антонио Ледесму, передает РИА Новости.
"Господин Лопес и господин Ледесма являются политическими заключенными, которых незаконно удерживает режим. Мы повторяем наш призыв к немедленному и безусловному освобождению всех политических заключенных", — говорится в заявлении Трампа.
Оппозиция не признала выборы в Национальное учредительное собрание в Венесуэле, что привело к массовым протестам и человеческим жертвам. Число погибших, по последним данным, составляет более 120. Вскоре после выборов в Национальное учредительное собрание были задержаны Лопес и Ледесма.
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