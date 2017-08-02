В США сформирована коалиция против американских военных баз за рубежом

Коалиция против военных баз США за рубежом сформирована рядом общественных американских организаций, которые едины во мнении относительно того, что американские военные базы являются "инструментами империалистического глобального доминирования" и не имеют ничего общего с безопасностью Соединенных Штатов. Объединение создало сайт, на котором и было опубликовано заявление о создании структуры.





Одним из инициаторов ее создания стала Объединенная национальная антивоенная коалиция ( UNAC ), к которой присоединились и другие крупные общественные организации и движения, такие как "Совет США по вопросам мира" (U.S. Peace Council), "Ветераны за мир" (Veterans for Peace) и другие.

Как отмечается в заявлении о формировании Коалиции, ее главной задачей является "повышение осведомленности общественности [о проблеме] и организация ненасильственного сопротивления против американских военных баз за рубежом". "Военные базы США за рубежом представляют собой главные инструменты империалистического глобального доминирования и нанесения урона окружающей среде посредством войн, агрессии и оккупации. Закрытие американских военных баз в зарубежных странах - один из первых необходимых шагов на пути к справедливому и стабильному миру", - говорится в документе.



В нем также отдельно подчеркивается, что "американские военные базы за рубежом не имеют ничего общего с национальной безопасностью США или международной безопасностью". "Это военное вторжение США в жизни суверенных государств в финансовых, политических и военных интересах правящей элиты", - утверждают члены объединения.



Коалиция организована 11 организациями, к ним на данный момент присоединились еще 52 структуры и не менее 579 активистов. О том, в каком формате будут организовываться собрания нового объединения, пока не сообщается. UNAC ежегодно проводит конференцию антивоенных сил, в рамках которой проходят семинары, лекции, заседания рабочих групп, а также разрабатывается дальнейшая стратегия структуры.