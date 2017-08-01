

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что и президент США Дональд Трамп , и он сам "не в восторге" от нового закона, который вводит санкции против России.

"Ни президент, ни я не особо счастливы по этому поводу (принятия закона – ред.). Мы ясно говорили, что это не поможет нашим усилиям. Но это решение, которое они (конгресс – ред.) приняли, они приняли его подавляющим большинством. Президент принимает это, и все указывает на то, что он подпишет этот закон. И мы будем работать с ним", — сказал Тиллерсон журналистам.





Сенат США в конце июля принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Ранее палата представителей конгресса США приняла этот документ подавляющим большинством голосов (419-3). Теперь закон отправлен на подпись президенту Дональду Трампу, который имеет право вето. Документ, в частности, корректирует круг глубоководных и арктических шельфовых проектов, а также нефтегазовых проектов с трудноизвлекаемыми запасами, которым запрещено поставлять оборудование и технологии.

Причем если раньше речь шла обо всех таких проектах на территории РФ с участием подсанкционных физических и юридических лиц, то теперь санкции касаются только новых проектов, однако без географической привязки. Под ограничения попадают все новые проекты, в которых российским подсанкционным компаниям принадлежит 33% и более.

