Huffington Post: российские С-400 добавят Турции силы и политического веса в споре с НАТО

Турция покупает российские зенитно-ракетные комплексы С-400, поставка которых ожидается уже в следующем году. Что же это может значить в плане геополитики, задаётся вопросом The Huffington Post.

Издание напоминает, что Турция всё ещё является членом НАТО . Тогда получается, что своей закупкой российских С-400 Анкара намеренно демонстрирует альянсу, что будет противостоять общей политике, если ей это невыгодно?

Пару лет назад Турция пыталась купить похожие комплексы через одну из государственных китайских компаний. Но тогда под давлением США сделка не состоялась. Более того, союзники по НАТО раскритиковали Анкару.

И теперь Турция решила попробовать снова. Она понимает, что сейчас может не только бросить вызов Америке и альянсу, но и доказать, что намерена играть важную роль в делах региона. Кроме того, Анкаре не нравится, что Вашингтон поддерживает в Сирии курдов, которых турки рассматривают как угрозу своей безопасности и территориальной целостности. Также руководство страны в обиде на Брюссель за то, что Турцию до сих пор не приняли в ЕС , объясняет издание.

Конечно, с самой российско-турецкой сделкой тоже не всё гладко. С-400 не соответствует стандартам НАТО, поэтому Турции придётся приобрести у россиян технологию производства, чтобы создавать собственные системы, что не слишком по нраву Москве. Однако, как отмечают российские эксперты, Анкаре придётся потратить миллиарды долларов и «создать новую индустрию», чтобы научиться копировать С-400.

По мнению The Huffington Post, у сделки может быть два исхода. В одном случае Турция станет сильнее в политическом плане и будет влиять на развитие событий в регионе. В другом — отметив приобретение Анкары, остальные страны поспешат обзавестись такими же системами и, таким образом, помогут России обойти западные санкции. За этим последует военное усиление сразу нескольких государств на нестабильном Ближнем Востоке.

Издание заверяет, что Турция наряду с Ираном и Россией начнёт заправлять делами в регионе. Несколько лет назад Анкара поняла, что ни США, ни сколько-нибудь влиятельных членов НАТО вроде Германии, Франции или Великобритании не волнуют турецкие интересы и безопасность. В итоге Анкара решила действовать одна и начать «обхаживать» Россию в военном плане, а Иран — в экономическом.

Поведение Турции в отношении Вашингтона с недавних пор не слишком соответствует званию союзника. Поэтому Вашингтону нужно определиться со своей текущей позицией и дальнейшей стратегией по Анкаре.