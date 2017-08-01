Главные события у вас в почте
Тиллерсон: отношения с Россией могут ухудшиться в будущем
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон допустил ухудшение отношений с Россией в будущем, передает РИА "Новости".
"Отношения с Россией, как вы знаете, достаточно напряженные...Они могут еще ухудшиться", - сказал он.
Он также отметил, что во время недавнего визита в Москву он сказал, что отношения между двумя странами находятся "на историческом минимуме".
Ранее сообщалось, что МИДу не понравились слова Тиллерсона об улучшающих отношения санкциях.
Оставить комментарий