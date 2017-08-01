Президент Франции болен: о чем рассказал архив Макрона, вскрытый WikiLeaks



В письмах из почтового архива предвыборного штаба Эммануэля Макрона , выложенных в открытый доступ хакерами WikiLeaks , содержится предположение, что президент Франции болен. Один из консультантов политика, Алексис Зайденвебер (после выборов он получил должность советника по экономике, финансам и промышленности в Елисейском дворце), допустил, что Макрон страдает от редкого заболевания — гипоглекимии, характеризующейся снижением концентрации глюкозы в крови.

На мысль о нездоровье президента его помощника навело пристальное наблюдение за Макроном в ходе предвыборных дебатов. "У меня даже случился приступ ужаса, когда Эммануэль взял слово в заключение, не знаю, заметили ли вы, но мне показалось, что он изменился в лице, как будто страдает от тяжелого случая гипоглекимии и ему трудно прочитать свою собственную речь", — не скрывал эмоций консультант.



Проблемы с сахаром



На протяжении предвыборной кампании и в первые месяцы после избрания на пост президента хорошая физическая форма считается одним из главных козырей Макрона. Уже спустя две недели после избрания президент отправился в Северную Африку, где посетил французских военных, ведущих антитеррористическую борьбу на юге пустыни Сахара. Однако визит в неспокойный регион мира, доказывающий, что президент не имеет проблем со здоровьем, прошел в обстановке холодной войны с прессой: Макрон сам выбрал, кого именно из журналистов он допустит до освещения визита, а кого — нет.



По мнению Зайденвебера, проблемы с самочувствием у политика могли заметить и другие члены штаба, "которые уже тысячу раз слышали все это" и в курсе других, относящихся к здоровью Макрона, событий. Так, в письме упомянуто "подобное же несчастье", произошедшее с политиком во время неназванной встречи в Париже в декабре 2015 года. Что именно произошло, из текста письма не ясно.



Для того чтобы бороться с гипоглекимией, советник Макрона предлагает ему отдыхать перед дебатами и съедать блюдо макарон. Однако, как утверждают врачи, оптимальная диета в случае этого заболевания предусматривает усиленное употребление быстрых углеводов, включая моносахариды и глюкозу.



"Латвия не продержится против России и 15 минут"

Помимо здоровья Макрона, советники политика выступали с критикой его предвыборных выступлений, которые посчитали слишком слабыми и недостаточно наступательными. По мнению одного из политконсультантов, во время своей речи в ходе дебатов Макрон должен был занять гораздо более жесткую позицию по отношению к России. "Я не понимаю, почему наш кандидат не выступил решительно против позиции других кандидатов, которая придает законности интригам Путина, [только представим себе, что] русские и прибалты останутся сводить счеты друг с другом один на один. Извините, сколько продержится армия Латвии в таком случае? 15 минут?"



В ходе обсуждения помощники Макрона вспомнили о торжественном вхождении в Париж русских войск в 1814 году. Подобная перспектива забрезжила бы на горизонте, если бы лидер ультралевых Жан-Люк Меланшон реализовал свое предложение по выходу Франции из военной организации НАТО, уверен один из пиар-специалистов. Чтобы предотвратить это, макронисты предлагают отстаивать границы, "скрепленные в ходе кровопролитной Второй мировой войны и сорок лет спустя в результате окончания холодной войны". Проблема Косово в переписке помощников президента не обсуждалась.



Анализ архива писем, связанных с кампанией Макрона, отчетливо показывает, что высокопоставленные сторонники президента интересуются Украиной, а некоторые из них были в Киеве на Майдане в 2013-2014 годах. В блоге участника переписки, создавшего отдельный ресурс для освещения событий Майдана, действия "Газпрома", пересмотревшего цены на энергоносители для Украины, именуются "скандальными". В одном из сообщений, опубликованных WikiLeaks, Россия названа макронистами носительницей "старых традиционных ценностей" в одном ряду с Турцией и ИГ*.



Кандидаты в президенты Франции Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен до начала прямого эфира теледебатов. 3 мая 2017



Не предаст ли Германия Францию?



Со времени избрания Макрона в президенты Франции наблюдатели сходятся во мнении, что выстраивание доверительных отношений с Берлином — одна из главных задач для новоизбранного президента. После вступления во власть свой первый визит Макрон нанес в Германию — и тот завершился успешно.





Советники главы государства, однако, испытывают настороженность в связи с фигурой Ангелы Меркель, которая видится из Парижа как "возможный источник проблем". "Откуда взять уверенность, что Германия не сломается под американским напором? Что она не согласится вступить в двустороннее партнерство с США, в ущерб связности Европейского союза . Например, Берлин может начать массово закупать военное оборудование у Вашингтона или снизить налог на прибыль, а отсюда недалеко до дестабилизации валюты евро", — делятся опасениями друг с другом макронисты.

*Террористическая организация, запрещенная на территории России.