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Захарова заявила, что США не предоставили данные о числе своих дипломатов в России
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва так и не услышала от Вашингтона официальных заявлений о точном или приблизительном числе дипломатов США в России.
«Мы так и не услышали от американских коллег официальных заявлений о точном или приблизительном количестве сотрудников дипломатических и консульских учреждений США на территории России», — написала она на своей странице в Facebook.
Ранее Захарова заявила, что если в Вашингтоне решат уменьшить количество сотрудников посольства США в России, задействованных на оформлении виз россиянам, то это будет решение США, а не России.
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