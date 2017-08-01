Киевские силовики действуют по методичкам «Исламского государства», вовлекая детей в терроризм, - заявил глава ЛНР Игорь Плотницкий . Так он прокомментировал взрыв памятника ополченцам в центре Луганска.

По данным силовиков республик Донбасса, СБУ действительно использует подростков в качестве взрывников. Причем речь идет отнюдь не только о «символических терактах», подобных нынешнему. В центре Луганска в парке «Дружбы народов» взорван памятник «Они стояли за Родину» в честь погибших ополченцев Луганской народной республики. «Взрыв произошел в районе двух-трех часов ночи, сейчас идет следствие», - сообщил газете ВЗГЛЯД заместитель главы ЛНР по внутренней политике Родион Мирошник



По данным Народной милиции ЛНР, монумент, открытый в марте прошлого года, уже пытались подорвать в сентябре. Взрывное устройство было заложено между фигурой ополченца и картой республики; в результате взрыва памятник получил серьезные разрушения, - рассказал Луганскому информцентру официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко . Жертв и пострадавших нет. Глава республики Игорь Плотницкий, комментируя произошедшее, заявил, что

украинские диверсанты действуют по методичкам «Исламского государства», а Киев вовлекает детей в террористическую деятельность. «Показав бессилие на поле боя, за столом переговоров и в организации блокады, киевский режим занялся единственным делом, которое у него пока получается – крушить памятники», - подчеркнул глава ЛНР. «Непрофессиональный теракт» вполне мог быть совершен подростками Действительно, согласно одной из версий произошедшего, есть подозрения, что к взрыву привлекались несовершеннолетние, пояснил Родион Мирошник.

«Были прецеденты, когда со стороны Украины подготовленные люди занимались инструктажем несовершеннолетних для проведения вот такого рода терактов», - подчеркнул замглавы республики по внутренней политике. «Сам акт все-таки не является таким уж профессиональным, он больше имел символический характер – нанести такой вот символический удар», - добавил замглавы ЛНР. Мирошник констатирует: линия разделения не перекрыта, много людей мигрируют, пересекают ее то в одну, то в другую сторону. Могли мигрировать и те люди, которые инструктировали детей. Кроме того, были специалисты, которые рассылали такие инструкции, делали закладки с тротилом и другими взрывчатыми веществами, добавил собеседник. В ДНР «детскую» диверсионную группу вербовал приятель Савченко О случаях использования несовершеннолетних украинскими спецслужбами в прошлом году сообщало Министерство госбезопасности Донецкой народной республики.

По данным МГБ ДНР, в мае 2015 года сотрудник СБУ, бывший начштаба батальона «Айдар» Игорь Рицко (позывной «Алмаз»), работая «под легендой военнослужащего воинской части» Украины, предложил 17-летнему жителю Ясиноватой Богдану Ковальчуку создать группу из друзей и знакомых. Первоначально группа Ковальчука занималась тем, что выбивала долги из коммерсантов. «Впоследствии Рицко, угрожая Ковальчуку уголовной ответственностью за причастность к контрабанде через линию разграничения, склонил несовершеннолетнего к сотрудничеству с украинской стороной», – отметили в МГБ. Группа подростков использовалась для диверсионных целей.

С мая 2015 года по июнь 2016-го Ковальчук и его группа взорвали в том числе военную машину связи, МТЛБ (многоцелевой транспортер легкий бронированный) и служебное авто ясиноватского горотдела МВД ДНР. В сентябре 2016 диверсионная группа была обезврежена оперативниками МГБ. Что касается куратора группы - Игоря Рицко («Алмаза»), то источники ДНР называли его звание в СБУ – подполковник.

Кроме того, сообщалось, что высокопоставленный сотрудник разведки близко знаком с небезызвестной Надеждой Савченко. СБУ действует через соцсети В ДНР уже были случаи, когда подростки использовались украинской стороной как наводчики и для диверсионной деятельности, сказал газете ВЗГЛЯД бывший первый вице-премьер и бывший председатель Народного совета Донецкой народной республики Андрей Пургин. Он уточнил, что уместнее говорить не о детях, а о несовершеннолетних, так как речь идет, скорее всего, о подростках 14-17 лет.

Украинские спецслужбы находят подростков на территории Донецкой народной республики, вербуют их, в том числе через соцсети, и используют для своих целей. «Можно предположить, что такая же ситуация была и в Луганске», - добавил собеседник. «Я уверен, что к этому имеет отношение СБУ», - подчеркнул он. Для украинской СБУ это очень удобный вариант, так как она ничем в данном случае не рискует, подчеркнул Пургин. Она действует через соцсети, через подростков, которые находятся на территории ДНР и никакой ответственности не может понести в рамках украинского законодательства, объяснил он. «Это нормальная украинская практика - в нарушение всех конвенций, в нарушение всех международных норм и правил», - отметил Пургин.

«Украина в этой парадигме живет всегда. Это дико для цивилизованного мира, а здесь есть СБУ, которая занимается самой грязной политикой и фактически идет на любые преступления», - подчеркнул собеседник. «Это практика многолетняя на самом деле. Она началась не вчера и даже не с момента АТО, а раньше», - добавил он, указав, что нет никаких причин, по которым бы СБУ перестало делать вещи, которые она делает уже много лет. Среда, наиболее подверженная вербовке Основными категориями вербуемых подростков являются прежде всего выходцы из остатков местного футбольного фанатского движения, а также дети из неблагополучных семей, - отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД донецкий публицист Денис Селезнев

Такие подростки не сейчас превращаются в преступников, они еще до войны во фанатских, фашистских движениях участвовали, и все их связи тянутся оттуда. В связи с этим Селезнев указал, что нужно провести агентурно-оперативную работу – создавать реестр тех, кто участвовал в фанатском движении, брать на учет их и других трудных подростков. Кто на что способен, в принципе понятно, и раньше существовал институт участковых, которые прекрасно знали, кто где живет и кто имеет склонность к девиантному поведению, подчеркнул он. Однако за 25 лет украинского государства это пришло в упадок, существует нехватка кадров, отметил собеседник.

Работа с молодежью ведется, но недостаточно Нельзя сказать, что молодежь Донбасса оказалась брошенной, отмечает Селезнев. «Во-первых, есть молодежные движения и в ЛНР, и в ДНР, есть куча спортивных и творческих секций, очень недорогих (200-300 рублей в месяц). Там огромное количество молодежи», - рассказал он. Кроме того, недавно общественная организация «Оплот Донбасса» проводила очень серьезный тренинг по военно-спортивному воспитанию, там более 100 молодых людей было задействовано, привел пример собеседник.

«В течение двух суток они выполняли очень сложные задания по ориентированию, преодолению препятствий, ночевали в лесу, участвовали в спортивных соревнованиях, упражнялись в стрельбе», - рассказал он. Это тоже один из методов, который интересен для молодежи, завлекает ее, и это все абсолютно бесплатно, подчеркнул публицист. В то же время Селезнев считает, что все-таки работа с молодежью в Луганской и Донецкой народных республиках ведется недостаточно. Например, существующее молодежное движение «Молодая республика» хотя и носит амбициозный и массовый характер, но это больше официоз, поэтому оно не так интересно для молодежи. По его словам, там участвуют те, кто и так уже втянут в какую-то социализацию – студенты, члены каких-то спортивных секций. Это тоже полезно, но много таких вот неприкаянных, которые не работают, шляются целыми днями, заняться им нечем, и они так и остаются никуда не вовлечены.

Например, тех же детей из неблагополучных семей следует активнее вовлекать в какие-то более конструктивные проекты, чтоб они могли чувствовать свою полезность не только в разрушительной деятельности, но и в созидательной, подчеркнул собеседник. Для всего этого нужно время и много работы, указал Селезнев. Он также добавил, что очень сложно бороться с вербовкой подростков в интернете, прежде всего в социальных сетях.