Сенат США утвердил нового директора ФБР

За кандидатуру Рэя проголосовали большинство из 100 сенаторов. До этого Рэй получил одобрение членов юридического комитета верхней палаты конгресса.





Президент США Дональд Трамп в начале июня объявил о своем решении выдвинуть на пост главы ФБР бывшего замглавы минюста США Кристофера Рэя. Эту кандидатуру Трамп предложит конгрессу вместо отправленного ранее в отставку Джеймса Коми.

Коми вел расследование в отношении Трампа на предмет якобы "связей с Россией" и был уволен президентом в начале мая. Трамп заявил, что тот был неспособен выполнять свои обязанности.





В настоящее время конгресс США и спецпрокурор Роберт Мюллер ведут расследование предполагаемого "вмешательства РФ" в выборы в 2016 году и связей окружения Трампа с Россией. Москва категорически отрицает выдвинутые обвинения, называя их бездоказательными.