ДНР узнала о подготовке Аваковым госпереворота на Украине

Источник Донецкой народной республики в украинской Нацгвардии узнал о конфликте между президентом страны Петром Порошенко и главой МВД Арсеном Аваковым - последний в случае своей отставки планирует госпереворот, заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин . «Вследствие обострения отношений между Порошенко и министром МВД Аваковым ряд должностных лиц из руководящего состава МВД были уволены, а в отношении некоторых возбуждены уголовные дела», - передает его слова РИА «Новости» . Басурин добавил, что Аваков чувствует, что под ним зашаталось кресло, и уже готовится к активным действиям на случай своей отставки. По данным источника, 5 августа он прибудет в зону «АТО», где посетит «подконтрольные ему подразделения Национальной гвардии», чтобы

«дать указания командирам всех уровней в кратчайшие сроки по его личной команде выдвинуться в Киев для совершения государственного переворота».