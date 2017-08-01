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Рэпер Гуф попал в базу данных "Миротворца"
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Рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, попал в базу данных украинского сайта "Миротворец", сообщает "Сегодня.ua".
Музыканту вменяют сознательное нарушение государственной границы Украины и незаконную гастрольную деятельность на территории Крыма.
Гуф выступал в Севастополе на концерте международного фестиваля экстремальных видов спорта.
Ранее сообщалось, что сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица попал в базу данных сайта "Миротворец".
Также сообщалось, что российский телеведущий Николай Дроздов попал в базу "Миротворца".
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