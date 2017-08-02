ДНР и ЛНР готовы дать гражданство летчику-герою Акопову

Акопов 27 июля посадил в Стамбуле попавший под град авиалайнер, стихия повредила носовой обтекатель со всеми датчиками, а также лобовое стекло кабины, сделав его непрозрачным из-за множества трещин. На борту в момент посадки находились 121 пассажир и шесть членов экипажа. Президент Украины Петр Порошенко наградил летчика орденом "За мужество".

Однако вскоре Акопов подвергся резкой критике в интернете за якобы симпатии к России из-за того, что на своей странице в соцсети разместил фото главы МИД России Сергея Лаврова . МИД России пригласил украинского пилота в РФ.

"Мы без всяких сомнений готовы предоставить Александру Акопову поддержку, гражданство ДНР и всяческое содействие. Я думаю, и Россия не отвернется от него. Профессионалы своего дела нужны везде. Тем более, если они вне политики и сосредоточены на выполнении своего дела. Шумиха, которая возникла вокруг пилота Акопова, — еще один показатель националистического характера современной Украины. Летчик, спасший жизни сотни человек, подвергается гонениям и оскорблениям. В этих условиях мы с радостью поддержим его, если это потребуется, — заявил Пушилин.

"Александр Акопов родом из Донецка, он долгое время жил там. Мы также, если возникнет необходимость, готовы всячески его поддержать, — отметил в свою очередь Дейнего.