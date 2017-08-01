Командующий Нацгвардией Украины анонсировал конец войны в Донбассе

Командующий Национальной гвардией Украины генерал-лейтенант Юрий Аллеров считает, что военный конфликт в Донбассе скоро закончится. Об этом он заявил в интервью интернет-изданию «Апостроф».



«Вы знаете, у меня такое внутреннее ощущение, что война продлится недолго», — сказал он. По словам Аллерова, независимо от правового режима и политических изменений в стране, Нацгвардия будет развивать свой потенциал, повышать профессионализм и боеспособность, чтобы защищать безопасность и права украинцев и «как можно эффективнее противодействовать различным угрозам правопорядку».