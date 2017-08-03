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Правительство Японии в полном составе подало в отставку
Фото: © REUTERS / Toru Hanai
Это связано с предстоящими перестановками в кабинете министров.
По данным японских СМИ, премьер страны Синдзо Абэ планирует заменить более половины министров. Ожидается, что на прежних позициях останутся политические тяжеловесы и ближайшие соратники Абэ. Среди них вице-премьер и министр финансов Таро Асо, а также генеральный секретарь кабмина Ёсихидэ Суга.
Кроме того, продолжит свою работу министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко, который также курирует развитие связей с Россией. Как отмечает ТАСС, перестановки в правительстве Страны восходящего солнца проходят на фоне падения рейтинга правящей либерально-демократической партии. Добавим, что несколькими днями ранее своей пост покинула министр обороны Японии Томоми Инада. Ее уход был связан с целой чередой скандалов.
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