CNN: британский пранкер разыграл Скарамуччи, Боссерта и сына Трампа

Как передает телеканал, пранкер притворялся другими официальными лицами США, вступая в диалог c чиновниками из Белого дома. Так, в разговоре с Боссертом он выдал себя за зятя президента США Джареда Кушнера , пригласил его на ужин и получил личный электронный адрес Боссерта. "Было бы великолепно, если бы ты смог прийти, я обещаю, что еда будет хотя бы сравнима по качеству с той, которую мы ели в Ираке", — написал "поддельный Кушнер". В ответ на приглашение Боссерт выслал свой личный адрес.

В случае со Скарамуччи пранкер притворился экс-руководителем аппарата Белого дома Райнсом Прибасом и назвал его "двуличным". Скарамуччи посоветовал ему почитать "Отелло" Шекспира.

В другой раз пранкер выдал себя за Джона Хантсмана, кандидатуру которого президент США Дональд Трамп внес на должность посла в России. "Чья голова покатится первой?", — спросил пранкер Скарамуччи. Скарамучи ответил: "Обе (головы)". По данным телеканала, разговор шел до того, как было объявлено об отставке Прибаса. В конце переписки Скарамуччи пригласил его в гости. "Ты в Москве сейчас? Если нет, пожалуйста, приезжай", — написал Скарамуччи "Хантсману".

Эрик Трамп также стал жертвой розыгрыша. Пранкер притворился его старшим братом Дональдом Трампом-младшим, но был раскрыт.