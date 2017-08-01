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Мадуро заявил, что гордится введёнными против него санкциями США

Мадуро гордится введенными против него санкциями США
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что гордится санкциями, которые были введены против него Соединёнными Штатами.
«Я горжусь этими санкциями, введёнными против меня за выборы в национальное учредительное собрание», — цитирует Мадуро Globovision.
Он отметил, что президент США Дональд Трамп «совершает самую большую ошибку, связавшись с Венесуэлой», а также добавил, что готов «протянуть руку» американскому коллеге для диалога.
Ранее Министерство финансов США ввело персональные санкции против Николаса Мадуро.
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Николас Мадуро Дональд Трамп
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