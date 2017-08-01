Главные события у вас в почте
Мадуро заявил, что гордится введёнными против него санкциями США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что гордится санкциями, которые были введены против него Соединёнными Штатами.
«Я горжусь этими санкциями, введёнными против меня за выборы в национальное учредительное собрание», — цитирует Мадуро Globovision.
Он отметил, что президент США Дональд Трамп «совершает самую большую ошибку, связавшись с Венесуэлой», а также добавил, что готов «протянуть руку» американскому коллеге для диалога.
Ранее Министерство финансов США ввело персональные санкции против Николаса Мадуро.
Оставить комментарий