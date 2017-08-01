Сообщается, что в новом журнале выпускников рядом с именем Скарамуччи стояла пометка, указывающая на то, что он якобы умер.

"К сожалению, в списке выпускников Школы права Гарвардского университета есть ошибка. Мы приносим свои искренние извинения господину Скарамуччи. Ошибка будет исправлена ​​в последующих изданиях", - заявила пресс-секретарь учебного заведения Мишель Дикин.

Ранее сообщалось, что Белый дом подтвердил информацию об отставке Скарамуччи.