Главные события у вас в почте
В США перед Скарамуччи извинились за сообщение о его "смерти"
Фото: © AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Школа права Гарвардского университета принесла извинения директору по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи после того как случайно отметила его мертвым в журнале выпускников, сообщает Associated Press.
Сообщается, что в новом журнале выпускников рядом с именем Скарамуччи стояла пометка, указывающая на то, что он якобы умер.
"К сожалению, в списке выпускников Школы права Гарвардского университета есть ошибка. Мы приносим свои искренние извинения господину Скарамуччи. Ошибка будет исправлена в последующих изданиях", - заявила пресс-секретарь учебного заведения Мишель Дикин.
Ранее сообщалось, что Белый дом подтвердил информацию об отставке Скарамуччи.
Оставить комментарий