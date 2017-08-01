Джонсон заявил, что Венесуэла стоит на грани катастрофы

Венесуэла стоит на грани катастрофы, и правительство Николаса Мадуро должно остановиться, пока ещё не поздно. Страна вредит сама себе — более 100 человек уже погибли, а демократия и фундаментальные права подвергаются риску», — заявил Джонсон.

Он добавил, что «сомнительные выборы в учредительное собрание усугубили проблемы и усилили напряжение».

«Для правительства настало время образумиться и начать работать с оппозицией так, чтобы объединить народ Венесуэлы», — говорится в опубликованном заявлении министра.