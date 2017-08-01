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Джонсон заявил, что Венесуэла стоит на грани катастрофы
Венесуэла находится на грани катастрофы, а правительство президента страны Николаса Мадуро «должно остановиться, пока ещё не поздно», заявил глава МИД Великобритании Борис Джонсон.
Венесуэла стоит на грани катастрофы, и правительство Николаса Мадуро должно остановиться, пока ещё не поздно. Страна вредит сама себе — более 100 человек уже погибли, а демократия и фундаментальные права подвергаются риску», — заявил Джонсон.
Он добавил, что «сомнительные выборы в учредительное собрание усугубили проблемы и усилили напряжение».
«Для правительства настало время образумиться и начать работать с оппозицией так, чтобы объединить народ Венесуэлы», — говорится в опубликованном заявлении министра.
Ранее президент США Дональд Трамп в своём заявлении назвал венесуэльского лидера Николаса Мадуро диктатором.
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