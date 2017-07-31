Маккейн прокомментировал сокращение числа американских дипломатов в России



Американский сенатор Джон Маккейн прокомментировал сокращение числа дипломатов США в России.



«Не удивлён, что Путин высылает американских дипломатов, но он и его приближённые заплатят за нападение на нашу демократию», — написал Маккейн в Twitter.

Not surprising Putin throws out US diplomats, but he & his cronies will still pay price for attacking our democracy https://t.co/HfKsZwaq7K— John McCain (@SenJohnMcCain) 31 июля 2017 г.

30 июля президент России Владимир Путин заявил, что американская дипломатическая миссия будет сокращена на 755 человек в ответ на антироссийские санкции.

