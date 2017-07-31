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Маккейн прокомментировал сокращение числа американских дипломатов в России

«Не удивлен»: Маккейн о высылке американских дипломатов из РФ
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Американский сенатор Джон Маккейн прокомментировал сокращение числа дипломатов США в России.
«Не удивлён, что Путин высылает американских дипломатов, но он и его приближённые заплатят за нападение на нашу демократию», — написал Маккейн в Twitter.
30 июля президент России Владимир Путин заявил, что американская дипломатическая миссия будет сокращена на 755 человек в ответ на антироссийские санкции.
В Институте мировой экономики и международных отношений РАН прокомментировали НСН решение сократить число американских дипломатов в России.
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ИМЭМО РАН
Владимир Путин Джон Маккейн
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