Вера в «корейскую угрозу» опаснее помешательства на «русских хакерах»



После очередных ракетных испытаний США резко ужесточили риторику в отношении Пхеньяна – звучат слова о военном решении. Неужели США и в самом деле верят в то, что КНДР может нанести первый удар? Или же, как и в случае с «русским вмешательством» в президентские выборы, мы имеем дело с наглой пропагандисткой ложью, опасной для всего мира? Ситуация вокруг Северной Кореи вновь обострилась в последние дни. Новый запуск северокорейской ракеты вызвал крайне жесткую реакцию США – Трамп написал что он разочарован в Китае, который «ничего не сделал для нас по Северной Корее», хотя «мог бы легко решить эту проблему». А постпред США в ООН Хейли заявила, что время разговоров по Северной Корее уже прошло, так как, якобы «угроза, которую представляет северокорейский режим всеобщему миру, очевидна всем».

В заявлении Белого дома говорится, что США отвергают утверждения правительства КНДР, что «эти тесты и это оружие помогают обеспечить безопасность Северной Кореи. Они имеют обратный эффект». И содержится угроза – «США будут принимать все возможные меры для обеспечения безопасности США и защиты наших союзников в регионе».

О том, что это могут быть военные меры, говорится в сообщении о телефонном разговоре председателя Комитета начальников штабов ВС США генерала Джозефа Данфорда с его южнокорейским коллегой Ли Сун Чжином – стороны обсудили «варианты военного реагирования на ракетный запуск КНДР». В принципе, США уже полгода наращивают давление на Китай через «северокорейскую проблему» - нагнетание атмосферы, предупреждения о том, что «терпение кончается», требование усилить санкции и угроза решить все военными методами уже были.

Пхеньян все это игнорирует и продолжает наращивать интенсивность испытаний – заявляя о том, что ядерное оружие является для него оружием сдерживания. Москва и Пекин, хотя и осуждают КНДР за новые испытания, верят заверениям Пхеньяна об оборонительном характере – потому что северокорейцы действительно стремятся исключить любую вероятность американского нападения.

Американские войска находятся в Южной Корее и Японии – и, естественно, что эти соседи КНДР хотя и чувствуют себя заложниками американской игры (ведь в случае нападения США на КНДР ответный удар может быть нанесен по американским базам), но будучи странами с ограниченным внешнеполитическим суверенитетом, вынуждены поддерживать американскую пропаганду о «корейской угрозе».

На самом деле, в то, что КНДР может напасть на США может поверить только человек, живущий в мире фантазий. Впрочем, мы же видим как американцев уже несколько месяцев убеждают в том, что Россия вмешалась в выборы их президента и Дональд Трамп является чуть ли не агентом влияния Москвы. И люди, по крайней мере часть населения, в это верят. Может ли быть такая же ситуация с «корейской угрозой»? Это не праздный вопрос – от того, как американский народ и американская элита на самом деле относятся к «корейскому вопросу» зависит очень многое.

По крайней мере, неадекватное представление США о КНДР угрожает миру гораздо больше, чем вера американцев в то, что «Россия украла наши выборы». Объясним почему.

Антироссийская истерия имеет понятную природу – это пропагандистский прием, используемый для свержения Трампа и геополитических атак на Россию. Никто из реальных «хозяев Америки», заказавших эту кампанию, конечно же, не верит в то, что «российский след» вообще существует.

Конечно, есть какая-то часть параноиков – и среди политиков, и среди «интеллектуальной элиты», которая свято верит в то, что придумали для них: в этом смысле Маккейн и некоторые колумнисты «Вашингтон пост» искренне бьются с «российской угрозой». Это можно объяснить особенностями их личной биографии, хотя немаловажно и то, что наша страна на протяжении десятилетий была главным пугалом и синонимом дьявола во внутриамериканской пропаганде. Но от того, что американцам «пудрят мозги» путинским шпионом Трампом, мир не окажется на грани ядерной войны. Да, Трампу станет сложнее «поладить» с Путиным, отношения двух стран будет штормить – но никакой войны не начнется. А вот с Кореей все может обстоять гораздо хуже.

Да, корейская тема начиналась и продолжалась для Трампа как элемент шантажа Китая – кто-то внушил президенту США что это лучший способ надавить на Пекин.

Конечно, на фоне первоначальных попыток раскачать тайваньскую тему, корейский фронт можно было признать более «удачным» - но только на таком фоне. Если бы Трамп продолжил шантажировать Китай возможностью разморозить тайваньский вопрос (то есть пересмотреть политику «одного Китая»), это привело бы просто к параличу отношений Вашингтона и Пекина.

Си Цзиньпин не стал бы даже разговаривать с президентом США, который хочет подорвать сам фундамент отношений КНР и США. В этом смысле, «корейская тема» давала возможность давить на Китай более аккуратно. Но и тут Трамп не получил желаемых уступок – да и не мог их получить. Что хотел Трамп? Чтобы Китай принес ему на блюдечке КНДР – заставил Пхеньян остановить ядерную программу или даже сменил там режим? Ни то, ни другое абсолютно невозможно - даже если бы Пекин отчего-то вдруг решил сделать американцам такой подарок.

Нет, Трамп хотел заставить Си Цзиньпина оправдываться перед ним – ну да, вот мы не смогли «решить проблему». Чтобы компенсировать этот «провал», Китай, по расчету Трампа, пошел бы на уступки в переговорах о торговле – ключевом для президента США вопросе. Ну а если бы, непонятно как, у Пекина получилось прижать КНДР, то Трамп стал бы «человеком, решившим корейскую проблему». Отчего Трамп питал такие «пустые надежды»? Тут сошлись целый ряд причин – общая слабость американской позиции в отношении Китая, плохое понимание ситуации в КНДР и отношений Пекина и Пхеньяна, стиль Трампа, привыкшего блефовать и повышать ставки.



Кто рассказал Трампу глупость про то, что Китай «легко может решить» вопрос с КНДР? Не может – даже если устроит экономическую блокаду. Но с какой стати Китаю морить голодом своего союзника ради прихоти заморского противника? В итоге все закончилось закономерным нулем – более того, воинственной риторикой в адрес КНДР Вашингтон лишь выставляет себя на всеобщее посмешище. Но что же теперь делать?

Не воевать же в самом деле с Северной Кореей – ведь это сотни тысяч, если не миллионы жертв и ядерный апокалипсис на Дальнем Востоке? И абсолютный переворот всей международной ситуации – хуже чем война на Украине и кровавее, чем война на Ближнем Востоке. Конечно, Трамп не будет наносить удар по Северной Корее – ведь он не верит в то, что маршал Ким хочет нанести удар по территории США. Не верят в это и американские политики и военные – по крайней мере их большая и вменяемая часть. Хотя в целях пропаганды они и говорят о страшной северокорейской угрозе и готовности к любым методам ее предотвращения.



Впрочем, порой агитация американских «ястребов» производит впечатление совершенно искренней – и от этого действительно становится страшно. Потому что понимаешь – они уже сами в это верят, и, значит, считают совершенно невозможный вариант с нападением на КНДР вероятным, оправданным. Вот, например, пятничный эфир Fox News с участием Джона Болтона . Бывший посол США в ООН относится в своей стране к числу самых авторитетных специалистов по международной политике, он популярен в республиканском истеблишменте, были у него и президентские амбиции. Так что могло случиться и так, что это он бы сейчас был хозяином Белого дома:

«Последние 25 - 30 лет их задачей было получить возможность нанести удар по Соединённым Штатам с помощью ядерного оружия, доставленного баллистической ракетой. Они подобрались очень близко к своей цели.





...С дипломатической точки зрения наш выбор весьма ограничен. Я полагаю, нам нужно объединить Корейский полуостров. На мой взгляд, это единственный действенный способ. Но, по-моему, представители военного ведомства всё чаще говорят о необходимости рассмотреть силовой вариант. Я понимаю, какое опустошительное последствие это будет иметь для Корейского полуострова. Никто не хочет столкнуться с подобным. Но если другой вариант - гибель мирных американцев от ядерного оружия, запущенного режимом, который является единственной потомственной диктатурой в мире, что в таком случае остаётся делать президенту США? ... Если мы начнём обсуждать реальное положение дел, а не пытаться изменить поведение Северной Кореи, - чего никогда не случится, - а начнём обсуждать контролируемое устранение северокорейского режима и воссоединения Юга с Севером, фактически под руководством Юга и с помощью Китая, который является контролирующей экономической силой, - то мы можем урегулировать этот кризис. Но время поджимает. Это не пророчества Кассандры, а реальность. Эти ракеты близки к тому, чтобы нанести удар по континентальной части Соединённых Штатов. Их система наведения вызывает сомнения.

Но, откровенно говоря, если северокорейцы выпустят ракету по Лос-Анджелесу, а попадут в Сан-Диего, вам станет от этого легче?»



Если это просто пропаганда – то ничего страшного. Рассказывают же по американскому телевидению о том, как «Влад Путин посягнул на нашу демократию». Но когда американцев пугают ядерными ударами по Калифорнии, это напоминает худшие времена психоза времен «холодной войны». С одной только разницей – СССР тогда в Америке боялись. Помнили, как советская армия сломила немецкую, понимали, что у Москвы есть ядерное оружие – а в отношении КНДР такого страха нет. Болтон говорит о том, что «мы должны объединить Корею» - то есть Китай должен сменить в КНДР режим и объединить ее с Южной Кореей. Переводя на европейский манер – «Россия должа объединить Белоруссию и Польшу, чтобы мы могли включить единую страну в НАТО ». То есть это несусветная, наглейшая наглость – требовать от Пекина такой политики.

Но вот страх перед северокорейскими ракетами, падающими на Калифорнию – это обычное запугивание американцев, призванное оправдать возможное в будущем нападение на «потенциального агрессора» или же искренняя уверенность опытнейшего стратега? Ведь если второе правда, то это еще опаснее – значит они сами поверили в собственные выдумки. Вот откуда исходит угроза миру – от возможности нападения США на Северную Корею. Страну, которая не угрожает США, а, напротив, сама живет уже шестьдесят пять лет под постоянным прицелом американского оружия. Так что пускай лучше американцы сходят с ума из-за «русских связей» - все безопасней для человечества.