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Газета.Ru

Фанаты "Легии" вывесили баннер, посвященный погибшим в Варшавском восстании

Фанаты «Легии» почтили память погибших в Варшавском восстании
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Болельщики польской "Легии" перед началом ответного матча 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов с "Астаной" вывесили баннер, посвященный погибшим в Варшавском восстании.
На баннере изображен солдат, приставивший пистолет к голове ребенка на фоне польского флага и цифры 1944, передает RT.
"Во время Варшавского восстания немцы убили 160 000 человек. Тысячи из них были детьми", - говорится в послании, размещенном под баннером.
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