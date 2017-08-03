Болельщики польской "Легии" перед началом ответного матча 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов с "Астаной" вывесили баннер, посвященный погибшим в Варшавском восстании.

На баннере изображен солдат, приставивший пистолет к голове ребенка на фоне польского флага и цифры 1944, передает RT.

"Во время Варшавского восстания немцы убили 160 000 человек. Тысячи из них были детьми", - говорится в послании, размещенном под баннером.