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МИД Украины назвал российский закон о гражданстве дискриминационным
КИЕВ, 31 июл — РИА Новости. МИД Украины назвал закон РФ, который, в частности, упрощает получение гражданства и вида на жительство в России для украинцев, направленным на дискриминацию и ущемление прав граждан Украины, сообщается в понедельник на сайте украинского внешнеполитического ведомства.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет отменить решения о приобретении российского гражданства для лиц, осужденных за терроризм и экстремизм, а также вводит процедуру принесения присяги при вступлении в гражданство РФ. Помимо этого, закон упрощает процесс получения гражданства и вида на жительство в РФ для украинцев. Закон вступает в силу с 1 сентября 2017 года.
МИД Украины заявил, что расценивает это "как продолжение правовой дискриминации и ущемления прав граждан Украины, которые в силу различных обстоятельств живут или работают на территории России", а также в Крыму.
МИД считает, что принятие закона свидетельствует "о полном неуважении" международного права.
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