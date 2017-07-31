

Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович иронично прокомментировал в Facebook новость об отправке по Днепру в Киев баржи с 250 тоннами арбузов, которую ранее официальная газета парламента "Голос Украины" ранее назвала "исторической".

В материале говорилось о том, что возобновить доставку арбузов в Киев водным транспортом смогли впервые за 14 лет.



"С нового терминала возле города Голая Пристань отправилась баржа, с помощью которой четыре здешних фермерских хозяйства отправили в столицу Украины почти триста тонн выращенной сладкой ягоды. Пресс-служба Херсонской облгосадминистрации назвала это событие "историческим", — говорится в статье.



"Ну наконец-то и эта власть может похвастаться выдающимся достижением! А то все только переименовывают. А тут вот — впервые!" — заметил Рабинович.