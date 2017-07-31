После контрсанкций россиянам стали чаще отказывать в визах США

Российским гражданам стали чаще отказывать в американских визах после ответа России на санкционный законопроект США. Об этом сообщает The New York Times.

«Раньше такого никогда не было: ежедневно отказывают 50-60 просителям, в основном молодым женщинам», — рассказал изданию Шавкат Бутаев, сотрудник компании, помогающей гражданам РФ получить право на въезд в США.

Газета утверждает, что требование России сократить дипломатический персонал США в РФ напоминает схожее решение, принятое властями СССР в 1986 году. Тогда Москва потребовала от Вашингтона уволить 261 сотрудника, в результате чего посольство осталось почти без секретарей, шоферов и иных работников обслуживающего сектора.

«Мне рассказывали об этом те, кто работал тут в то время. Описывали, насколько это было разрушительно», — поделился с изданием один из работников диппредставительства.

27 июля сенат Конгресса США принял закон о санкциях против России, Ирана и Северной Кореи, после чего документ был отправлен на подпись Трампу. За день до этого в Белом доме заявили, что решительно поддерживают санкционную политику в отношении Москвы.