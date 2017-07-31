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Главные события понедельника

Гибель россиян в Турции, уход Малахова с Первого канала и другие события дня
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В Турции погибли пять россиян
На курортах Турции за 29-30 июля скончались пятеро российских туристов. Об этом сообщается на сайте Ростуризма со ссылкой на Ситуационно-кризисный центр МИД России.
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Малахов уходит с "Первого канала"
Телеведущий Андрей Малахов покинет «Первый канал» и перейдет работать во ВГТРК. Об этом в своем твиттере написал журналист Егор Максимов.
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Президент Литвы заявила о "новой угрозе" со стороны России
Президент Литвы Даля Грибаускайте рассказала вице-президенту США Майку Пенсу о "новой угрозе" со стороны России и потенциальном, по ее мнению, неконвенциональном оружии. Об этом говорится на ее сайте.
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"Виновник" крупнейшего вымирания в истории Земли найден в России
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Сотрудники Сиракузского университета (США) пришли к выводу, что причиной массового пермского вымирания (The Great Dying, около 252 миллионов лет назад) стали излияния огромных объемов магмы в Сибири. Статья ученых опубликована в журнале Nature Communications.
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Высылка дипломатов США сильно ударит по россиянам
Бывший американский дипломат Дональд Йенсен заявил, что сокращение Россией числа сотрудников посольств США ударит по самим россиянам. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
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Россияне стали выживать как в 90-е
Наиболее распространенной стратегией улучшения материального положения для населения России в 2017 году стало производство продукции в личном подсобном хозяйстве. Об этом сообщается в мониторинге РАНХиГС, поступившем в «Ленту.ру». Почти треть респондентов обеспечивают себя продуктами из такого хозяйства.
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Лидер группы «Ноль» покинул Россию
Лидер группы «Ноль» Федор Чистяков решил покинуть Россию из-за запрета организации «Свидетели Иеговы», признанной Верховным судом экстремистской. Об этом сообщает «Новая газета».
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Сменился лидер рейтинга богатейших россиян
Основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов стал богатейшим бизнесменом России, сместив с первой строчки рейтинга Forbes Real Time совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона. Об этом пишет Forbes.
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