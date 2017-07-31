Главные события понедельника

В Турции погибли пять россиян

На курортах Турции за 29-30 июля скончались пятеро российских туристов. Об этом сообщается на сайте Ростуризма со ссылкой на Ситуационно-кризисный центр МИД России.

Малахов уходит с "Первого канала"

Телеведущий Андрей Малахов покинет «Первый канал» и перейдет работать во ВГТРК . Об этом в своем твиттере написал журналист Егор Максимов

Президент Литвы заявила о "новой угрозе" со стороны России



Президент Литвы Даля Грибаускайте рассказала вице-президенту США Майку Пенсу о "новой угрозе" со стороны России и потенциальном, по ее мнению, неконвенциональном оружии. Об этом говорится на ее сайте.

"Виновник" крупнейшего вымирания в истории Земли найден в России

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Сотрудники Сиракузского университета (США) пришли к выводу, что причиной массового пермского вымирания (The Great Dying, около 252 миллионов лет назад) стали излияния огромных объемов магмы в Сибири. Статья ученых опубликована в журнале Nature Communications.

Высылка дипломатов США сильно ударит по россиянам

Бывший американский дипломат Дональд Йенсен заявил, что сокращение Россией числа сотрудников посольств США ударит по самим россиянам. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».

Россияне стали выживать как в 90-е

Наиболее распространенной стратегией улучшения материального положения для населения России в 2017 году стало производство продукции в личном подсобном хозяйстве. Об этом сообщается в мониторинге РАНХиГС, поступившем в «Ленту.ру». Почти треть респондентов обеспечивают себя продуктами из такого хозяйства.



Лидер группы «Ноль» покинул Россию

Сменился лидер рейтинга богатейших россиян