«Россиянам надо приготовиться ждать виз неделями, если не месяцами»

В США сочли неоправданной реакцию Москвы на расширение американских санкций.





В США назвали «неоправданной» реакцию Москвы на американский законопроект о системном расширении санкций в отношении России. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на Госдепартамент США. При этом, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова , в Москве не сомневаются, что законопроект о санкциях США будет принят.



«Эта неоправданная мера вызывает сожаление. Мы оцениваем воздействие подобного сокращения и то, как ответим на него. В данный момент других комментариев не даем» — так в Госдепартаменте прокомментировали «РИА Новости» российскую реакцию на американский законопроект о расширении санкций в отношении РФ. Ранее в МИД России предложили Вашингтону до 1 сентября сократить число дипломатических и технических сотрудников до 455 человек, а также временно запретили посольству США пользоваться складскими помещениями на Дорожной улице в Москве и дачей в Серебряном Бору. «Если эти сокращения реальны, россиянам надо приготовиться ждать виз для въезда в США неделями, если не месяцами»,— предупредил в своем микроблоге в Twitter бывший посол США в России Майкл Макфол



Отвечая на вопрос “Ъ FM” о том, при каких условиях Москва может ввести новые контрмеры по отношению к США, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков привел слова Владимира Путина о том, что Россия оставляет за собой право на «дополнительное реагирование». Но, по словам Дмитрия Пескова, президент не считает необходимым делать это сейчас, потому что «в целом Россия заинтересована в продолжении сотрудничества там, где это отвечает нашим интересам».

Напомним, в середине июля Палата представителей США согласовала расширение санкций вслед за Сенатом, а на прошлой неделе конгрессмены абсолютным большинством голосов одобрили документ. Получившийся пакет санкций в отношении России — самый радикальный со времен Холодной войны.





В Москве в ответ пообещали «болезненно» ответить на расширение ограничительных мер. Накануне законопроект прокомментировал президент России Владимир Путин. В интервью телеведущему ВГТРК Владимиру Соловьеву он заявил, что американские санкции «могут навредить международным отношениям», но Россия, хотя и могла бы, не станет вводить такие ответные меры, которые бы затрагивали совместные сферы деятельности. В то же время российский лидер предупредил: «Россия должна показать, что ничего без ответа оставлять не будет».

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