Главврач днепропетровской больницы рассказал о «разбитых в клочья» бойцах АТО

В Днепропетровскую областную клиническую больницу имени Мечникова доставили украинских военнослужащих, получивших серьезные ранения в селе Широкино в зоне вооруженного конфликта в Донбассе. Об этом в понедельник, 31 июля, на своей странице в Facebook сообщил главврач медучреждения Сергей Рыженко

«Они еще три дня назад дышали полной грудью. Мечтали о доме. Сегодня в клочья разбитые бойцы на реанимационной койке в Мечникова. Ранения получили в Широкино. Минно-взрывные травмы, пневмоторакс, осколки попали в лицо, шею, грудь, живот», — отметил Рыженко.



Он, в частности, рассказал о судьбе двух военнослужащих. «Денис, 34 года, на ИВЛ [искусственная вентиляция легких]. Операцию в Мечникова провели по жизненным показаниям. Осколки похожи на крупную картечь. Война превратила в разруху его мечты. Жестокие удары его судьбы нам придется пройти вместе. Ему очень мало надо для счастья... Просто необходимо выжить. Павел, 41 год. Из Винницкой области. Десятки осколков в его теле. К нему приехала мама. Плачет. Счастлива, что он жив», — сообщил медик.





21 июля спикер министерства обороны Украины сообщил, что в зоне конфликта в Донбассе за сутки погибли пятеро украинских военнослужащих. В тот же день представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин сказал, что за неделю в результате обстрелов со стороны украинских силовиков на территории ДНР девять человек погибли, еще одиннадцать получили ранения.

20 июля в Киеве информировали о гибели девяти украинских военнослужащих. По словам представителя Минобороны, шесть бойцов ВСУ погибли в Донецкой области, еще трое были убиты в Луганской области в результате срабатывания взрывного устройства.



Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.